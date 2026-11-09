La nuova conduttrice di Report e la frecciata a Ranucci: «Ascolti bassi? Ma se lui…». Il gesto di Sigfrido sulla prima puntata senza di lui

Prima della messa in onda del prima puntata di Report senza lo storico conduttore, Milena Gabanelli ha mandato un messaggio a Claudia Di Pasquale. La risposta della giornalista a chi le contesta ascolti troppo bassi rispetto al passato

Rivendica il diritto a essere soddisfatta per gli ascolti della prima puntata Claudia Di Pasquale, nuova conduttrice di Report, chiamata a rilanciare il programma di inchiesta dopo lo scandalo Ranucci-Lavitola. Certo tra i telespettatori non ci sarebbe stato neanche Sigfrido Ranucci, impegnato com’è a presentare il suo libro in giro per l’Italia, che non avrebbe trovato il tempo di mandare neanche un messaggino di auguri alla redazione. Ma in fondo, dice Di Pasquale a Un giorno da pecora su Radio1, lui stesso alla prima stagione andò anche peggio. Intervistata da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, ha raccontato: «Siamo molto contenti di questo risultato, non ci siamo rimasti male, non sapevamo cosa aspettarci, era un’incognita». Per lei si trattava di «un passaggio delicato». La puntata l’ha guardata con la figlia e il marito, notando i propri difetti: a volte, ha spiegato, «corre» e deve essere più calma.

Gli ascolti nella prima stagione di Ranucci

Per inquadrare il risultato, Di Pasquale ha ricordato il passaggio di testimone del 2017 tra Milena Gabanelli e Ranucci. In quell’occasione la prima puntata fece il 7%, poi diverse puntate si fermarono al 5,5% o anche sotto il 5%. Secondo Di Pasquale il pubblico deve abituarsi alla nuova co-conduzione, «frutto di un lavoro lungo nel tempo». Alla domanda se Ranucci avrebbe fatto più ascolti ha risposto: «È possibile», sottolineando che ha condotto il programma per quasi dieci anni. Nella sua prima stagione, però, raggiunse anche il 5%, e poi è stato «bravissimo a far crescere gli ascolti nel corso del tempo».

L’inchiesta sul cantiere e il rito scaramantico

Sul giudizio di chi ha definito la puntata più morbida del solito, Di Pasquale risponde secca: «Non sono assolutamente d’accordo». L’inchiesta sul cantiere, per lei, è «forte e complessa, in assoluto stile Report». Prima della messa in onda non ha seguito alcun rito, pur dicendosi molto scaramantica. La redazione le ha regalato un mazzo di peperoncini, con cui si è preparata gli spaghetti a pranzo.

I messaggi di Gabanelli e il silenzio di Ranucci

Ranucci non le ha scritto dopo la puntata: «No, ho controllato ma non mi ha scritto nulla». Se lo aspettava? «Sì». I due non si sono sentiti, ma si erano visti in redazione prima della partenza di lui. Gabanelli, invece, le ha mandato un «in bocca al lupo» prima della trasmissione, e Di Pasquale ha risposto con un «crepi il lupo».

Ranucci: «Perché non ho visto Report»

Contattato dall’Ansa dopo il debutto del nuovo ciclo su Rai3, Ranucci ha dichiarato: «Non ho visto Report. Stavo presentando il libro a Sabbioneta, nel meraviglioso Teatro all’Antica». Dopo la rimozione dalla conduzione, il giornalista è in tour con il libro Il ritorno della casta. Assalto alla giustizia (Bompiani) e con lo spettacolo Diario di un trapezista. Ora vicedirettore di Rainews24, ha annunciato su Facebook il nuovo appuntamento con Spotlight, in onda alle 22.30 con l’inchiesta dei vincitori del premio Morrione Jessica Perra e Davide Traglia sugli studentati privati finanziati dal Pnrr. Rispondendo a chi si era lamentato della sua assenza in video o della firma, ha aggiunto: «Non è importante, importante che sia lì a garantire che quello è uno spazio di libertà senza filtri».