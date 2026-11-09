Ascolti in calo per il nuovo Report: per la trasmissione è il peggior esordio degli ultimi anni

La prima puntata condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi è stata vista da 1,18 milioni di spettatori su Rai 3, totalizzando il 6,6% di share. L'anno scorso aveva raggiunto il 9,2%. Vince la prima serata Rai 1 con il finale di stagione di Libera

Debutto in calo per la nuova stagione di Report, condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. La prima puntata, dedicata a un’inchiesta su Valter Lavitola e andata in onda nella serata di domenica 8 novembre su Rai 3, è stata vista da 1.182.000 spettatori, con il 6,6% di share. L’anno scorso, quando alla guida del programma c’era ancora Sigfrido Ranucci, l’esordio aveva raggiunto il 9,2%. La nuova edizione registra in ogni caso ascolti inferiori rispetto ai debutti di tutte le stagioni precedenti: 10,4% di share nel 2021, 8,9% nel 2022, 11,4% nel 2023, 13,8% nel 2024.

La prima serata delle altre reti

A vincere la prima serata è Rai 1 con il finale di stagione di Libera – Il caso Elena Palma, con Lunetta Savino e Matteo Martari, che ha ottenuto il 17,1% di share. Sul podio salgono anche la soap turca Racconto di una notte, seguita su Canale 5 da 1.706.000 spettatori (11,4%), e Che tempo che fa di Fabio Fazio, che sul Nove ha raccolto 1.849.000 spettatori, pari al 10,6%.

Più staccati gli altri canali: su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 è stata vista da 1.146.000 spettatori (6,6%), mentre su Italia 1 la sfida di Liga tra Atletico Madrid e Barcellona si è fermata a 1.002.000 (5,5%). Fuori dal coro su Rete 4 ha chiuso con 822.000 spettatori (6,8%). In coda The Rookie su Rai 2, con 525.000 spettatori (2,8%), e The Gift su La7, con 319.000 e il 2,1%.

L’access prime time

Nella fascia dell’access prime time, su Rai 1 Affari tuoi ha conquistato 4.561.000 spettatori e il 23,3%, mentre su Canale 5 La ruota della fortuna ne ha raccolti 4.180.000, con il 21,4%.