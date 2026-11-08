Report riparte da Lavitola, l’inchiesta sulla falsa pista dietro l’attentato a Ranucci – Il video

Le anticipazioni sulla prima puntata della nuova stagione del programma. Claudia Di Pasquale: «Siamo rimasti per tutelare la libertà e l'autonomia di questa trasmissione»

Ripartirà di nuovo nel segno di Valter Lavitola il “nuovo” Report, lo storico programma di approfondimento Rai ora condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. La prima puntata della nuova stagione è in programma per domenica sera su Rai 3, a partire dalle 20.30. «Abbiamo scelto di iniziare con un argomento sicuramente dedicato, che è quello del cantiere navale Vittoria, che in una prima fase era stata considerata la pista regina dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Racconteremo, infatti, del tentativo di depistaggio fallito di Valter Lavitola», anticipa la neo-conduttrice del programma. Il faccendiere aveva infatti provato la scorsa primavera a sostenere la pista dei servizi segreti israeliani collegandola al cantiere. «Il nostro inviato, Daniele Autieri, che è poi l’autore anche dell’inchiesta di questa sera, fece le sue dovute verifiche e nel giro di pochi giorni si accorse che quella pista non aveva alcun fondamento. E per noi la cosa importante è che questo è accaduto tre mesi prima di conoscere e sapere qual era stato poi il ruolo di Lavitola nell’attentato».

Il nuovo Report e l’inchiesta sui cantieri navali

«In una prima parte dell’inchiesta che andrà in onda questa sera, quindi, spieghiamo questo depistaggio e poi racconteremo meglio gli interessi che ruotano intorno al cantiere Navale Vittoria, che di per sé è una vicenda che ha un interesse pubblico. Emergerà una incredibile storia dove si avvicendano politica e servizi segreti», spiega Claudia Di Pasquale. Dopo la tempesta abbattutasi sul programma quest’estate a seguito delle rivelazioni sul finto attentato ordito da Lavitola all'(ex) amico Sigfrido Ranucci, Report è riuscito a ritrovare la quadra interna sotto la guida dei due nuovi conduttori. «Per noi è una missione a cui abbiamo dedicato anima e corpo in questi anni. Vogliamo difenderlo e siamo rimasti per tutelare la libertà e l’autonomia di questa trasmissione», ribadisce Di Pasquale, firma di inchieste del programma da anni. «Sono molto orgogliosa del fatto che tutti abbiano veramente trovato la forza di restare e di continuare a lavorare con passione e rigore», dice la giornalista.

Le altre inchieste della prima puntata

Tra le altre inchieste al centro della prima puntata del nuovo “Report”, stando alle anticipazioni, si spazierà dall’inquinamento da plastica nei mari agli influencer del degrado, sino alle frodi nel mercato internazionale dei tartufi.

