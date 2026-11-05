Ritrovata 15enne scomparsa a maggio, era finita in un giro di prostituzione: costretta ad avere rapporti con oltre 900 clienti in quattro mesi

A far scattare gli accertamenti è stata la denuncia della madre presentata a maggio. Sono stati arrestati due uomini con l'accusa di favoreggiamento della prostituzione e tratta di minori

Il ritrovamento di una 15enne, scomparsa da maggio 2026, ha permesso alle forze dell’ordine di scoprire un giro di prostituzione nel sud est della Francia in cui la ragazza era rimasta vittima. L’operazione, che ha portato all’arresto di due persone chiamate ora a rispondere di tratta di minori e favoreggiamento della prostituzione minorile, ha messo fine a quattro mesi di violenze e di abusi verso la 15enne, costretta ad avere rapporti con circa 900 clienti. La vicenda è stata svelata inizialmente da ICI Provence e riportata da Le Parisien.

Come è stata ritrovata la ragazza

A far scattare gli accertamenti è stata la denuncia di scomparsa presentata a maggio dalla madre della vittima ai gendarmi di Puget-sur-Argens, che aveva paura che la figlia fosse tenuta prigioniera a Marsiglia. L’intervento degli agenti della brigata anti-prostituzione marsigliese, attivati dai colleghi del Var (la polizia del sud della Francia), ha permesso di rintracciare la quindicenne nell’arco di pochi giorni. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, gli incontri venivano gestiti tramite annunci sul web e organizzati all’interno di camere d’albergo e appartamenti affittati tra la Provenza e la Costa Azzurra.