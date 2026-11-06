Report, Ranucci nega l’«in bocca al lupo» ai nuovi conduttori: «Lo faccio ai ragazzi di Spotlight»

L’ex conduttore di Report, passato a RaiNews24, risponde all’appello lanciato in conferenza stampa dai nuovi conduttori della trasmissione, Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, augurando in bocca al lupo alla sua nuova squadra di Spotlight e ringraziando il direttore Federico Zurzolo. Domenica 8 novembre il debutto della nuova stagione di Report su Rai 3

A pochi giorni dalla ripartenza di Report, al via domenica 8 novembre in prima serata su Rai3, con una puntata dedicata a un’inchiesta su Valter Lavitola, Sigfrido Ranucci sceglie di non augurare buona fortuna ai nuovi conduttori, Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della trasmissione, i conduttori al debutto avevano espresso il desiderio di ricevere un «in bocca al lupo» da parte di Ranucci. L’ex conduttore di Report, approdato su RaiNews24 dopo essere stato allontanato dal programma in seguito all’arresto dell’«amico fraterno» Valter Lavitola, indagato dalla procura di Roma come mandante dell’attentato dell’ottobre 2025 ai suoi danni, ha però dimostrato una certa chiusura nei confronti della sua ex squadra. «Faccio in bocca al lupo ai ragazzi di Spotlight (lo spazio di inchiesta di RaiNews24 che ora va in onda sotto il suo coordinamento, ndr), che con passione e meno risorse stanno sputando sangue per realizzare un prodotto per il servizio pubblico», ha invece dichiarato all’Adnkronos, aggiungendo: «E ringrazio il mio nuovo direttore Federico Zurzolo».