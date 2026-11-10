Pensa di recitare in un film, stanno girando un reality sulla sua vita: il «Truman Show» danese bloccato dal governo

Il progetto doveva essere composto da sei puntate, ma dopo la prima del 25 ottobre è stato cancellato per via delle critiche sui social e in tv

Scoprire che, mentre pensavi di lavorare, stavano girando un reality show su di te. Come a Jim Carrey in The Truman Show, la cui vita non era altro che un grande spettacolo trasmesso in tutto il mondo. Solo che stavolta non è un film ma la realtà. Rasmus Wallbridge, un comico danese, per quattro mesi – racconta La Stampa – ha creduto di lavorare alla realizzazione di un film insieme all’amico e collega Martin Johannes Larsen. Doveva essere il suo progetto più importante, una commedia horror che avrebbe dovuto lanciarlo nel mondo del cinema. Invece quel film non è mai esistito, o meglio, era la scenografia di una gigantesca presa in giro. Mentre Rasmus pensava di lavorare una troupe televisiva lo riprendeva di nascosto, recitando una parte, proprio come i vicini di Truman. Il titolo era Alle elseker Rasmus, ovvero «Tutti amano Rasmus». Sei puntate trasmesse da una rete danese e ispirate alla pellicola di Peter Weir.

Le reazioni al programma

Il programma ha debuttato il 26 ottobre e ha raccolto oltre 300mila spettatori. Un successo iniziale durato pochissimo. Cinque giorni dopo, infatti, è stato ritirato dalle piattaforme di streaming travolto da un fiume di proteste. La conduttrice Anna Lin ha proposto di cambiare il titolo in «Tutti bullizzano Rasmus», definendo l’esperimento una «tortura psicologica» e si è chiesta come fosse stato possibile mandarlo in onda senza informarne il protagonista. La ministra della cultura Zenia Stampe ha definito il programma «di cattivo gusto» e ha chiesto all’emittente di spiegare al pubblico cosa stesse succedendo. A questo punto anche l’emittente ha ritirato la serie e presentato le proprie scuse. La società di produzione ha riconosciuto di essere andata troppo oltre e si è scusata con Wallbridge. Anche Larsen ha presentato le proprie scuse.

Cosa ha fatto Rasmus

Il comico ha raccontato che nemmeno la sua famiglia, la fidanzata e il manager erano al corrente della candid camera. Inoltre, gli era stato fatto credere che, al termine delle riprese, avrebbe ricevuto anche un accordo per sviluppare un film. Dopo il ritiro del programma, Rasmus ha ringraziato sui social chi gli aveva espresso solidarietà e ha annunciato di non voler continuare a collaborare con i responsabili del progetto, invitando la tv danese a riflettere prima di realizzare programmi simili in futuro.