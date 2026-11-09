Caso Ravagnani, Dagospia: la Rai ha proposto Diaco a Ballando, ma loro hanno detto no

Lo scontro tra il conduttore e l'ex sacerdote era nato durante una puntata di BellaMà, dopo le domande sull'orientamento sessuale di Ravagnani

Per ricucire lo strappo tra Pierluigi Diaco e l’ex sacerdote Alberto Ravagnani, la Rai avrebbe proposto far di salire il giornalista sul palco di Ballando con le Stelle come «ballerino per una notte», e poi di farlo intervenire in collegamento telefonico durante la puntata. Due tentativi che hanno ottenuto due risposte negative da parte della produzione del programma di Rai1. È quanto riferisce Dagospia, in un retroscena firmato da Giuseppe Candela, che aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda nata dall’intervista di BellaMà.

Cos’è successo tra Diaco e Ravagnani

Tutto parte proprio dalla puntata di BellaMà di martedì 3 novembre su Rai2 quando Diaco ha intervistato Ravagnani, ex sacerdote della diocesi di Milano e oggi concorrente di Ballando con le stelle. L’intervista si è concentrata sulla sua vita privata, con domande insistenti sull’orientamento sessuale, tra cui «Ti piacciono gli uomini o le donne?». Ma Ravagnani, che sperava di parlare soprattutto di ballo, del suo libro e della scelta di lasciare il sacerdozio, è apparso in difficoltà.

Quali sono state le reazioni della Rai

Poco dopo, l’intervista è finita al centro di polemiche sui social e all’interno della stessa Rai. Milly Carlucci ha preso posizione, definendola un’«infelice intervista», mentre dal fronte di Ballando è arrivato lo stop alle ospitate dei concorrenti a BellaMà. Anche la Rai ha preso le distanze, parlando di toni «non adeguati ed eccessivi» e porgendo le proprie scuse a Ravagnani. Diaco, invece, ha difeso il proprio lavoro come giornalista e replicato in diretta a Carlucci, trovando «curioso» usare i mezzi della stessa azienda per regolare i conti. Domenica 8 novembre sono poi arrivate le scuse pubbliche di Diaco.

Cosa avrebbe chiesto la Rai nell’ultima puntata di Ballando

In questo clima, e prima dell’intervento di Carlucci in apertura della puntata di sabato 7 novembre, la Rai avrebbe chiesto alla produzione di invitare Dago, in coppia con Ravagnani. Secondo Dagospia, la proposta sarebbe stata respinta. Durante la serata poi Ravagnani si è detto «turbato per alcune cose successe in camerino» prima dell’intervista.