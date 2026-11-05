Midterm, così il compositore di Dragon Ball Z è stato eletto in Texas

Nathan Johnson è diventato procuratore generale superando l'avversario repubblicano

Molto prima di essere eletto procuratore generale del Texas, il democratico Nathan Johnson è stato il compositore delle musiche della serie anime “Dragon Ball Z”. Johnson ha ottenuto la maggioranza dei voti in quasi tutti i distretti di confine e nelle principali città dello Stato, superando il repubblicano Mayes Middleton nella corsa per diventare il massimo funzionario giudiziario del Texas.

Dragon Ball Z

«Se siete cresciuti guardando Dragon Ball Z, forse mi conoscete meglio di quanto pensiate: ho composto le colonne sonore di 67 episodi e cinque film, e mi sono divertito moltissimo a farlo», ha scritto su Facebook il cinquantottenne. Il celebre e longevo anime giapponese segue le vicende di alcuni esperti di arti marziali che difendono la Terra da invasori spaziali, mostri e altre minacce. «All’epoca avevo un figlio di un anno; ricordo che se lo tenevo sulle ginocchia mentre sullo schermo esplodeva di tutto, lui esclamava: ‘Oh, papà, Goku!’», ha raccontato Johnson nel video pubblicato, riferendosi al protagonista della serie.

Il seggio nel 2018

Johnson ha vinto un seggio al Senato nel 2018. Durante quel periodo, «nel corso di quattro sessioni del Senato statale, ha fatto approvare 134 leggi, difendendo i principi costituzionali e responsabilizzando il governo», secondo quanto riportato sul suo sito web. La sua vittoria sera è arrivata mentre i Democratici si sono assicurati in modo decisivo il controllo del Senato e della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti nelle elezioni di metà mandato del 2026.