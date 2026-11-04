Valanga blu alle Midterm, i Democratici vincono Camera e Senato. Trump: «Colpa della guerra in Iran» – La diretta

I progressisti travolgono i conservatori alle elezioni di metà mandato, conquistando entrambi i rami del Congresso: Abdul El-Sayed rivendica il successo in Michigan. Lo spoglio in diretta e la reazione del presidente Usa

I Democratici hanno stravinto le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Secondo le proiezioni dei principali media americani, l’opposizione riconquista dopo due anni sia la Camera che il Senato, e l’onda blu porta i Democratici a insediare sindaci e governatori da un capo all’altro degli Usa, anche in Stati considerati negli ultimi decenni «proibitivi». Secondo le proiezioni di Nbc, alla Camera i Dem potrebbero conquistare 258 seggi sui 435 in palio, ai Repubblicani ne resterebbero 177. Al Senato, dove si andava al voto per rinnovare 35 dei 100 seggi, i Democratici potrebbero ora avere 54 seggi contro i 44 Repubblicani. Decisivo il ribaltone progressista in una serie di Stati fin qui favorevoli al partito di Trump: Texas, Iowa, South Carolina, North Carolina, Ohio, Maine e Kansas. E c’è grande attesa per il risultato del Michigan, dove tra i Dem corre il discusso Abdul El-Sayed.

Quello di martedì è soprattutto un giudizio sui primi due anni della seconda amministrazione di Donald Trump, concordano già nell’analisi tutti i media americani – dal New York Times sino a Fox News. Alla vigilia delle elezioni, il presidente Usa aveva chiesto ai suoi sostenitori di andare alle urne come se fosse lui stesso in corsa. «Fate finta che io sia sulla scheda elettorale. Se la nostra gente va a votare, vinciamo con un margine schiacciante», aveva detto in un’intervista a Fox News. Poco prima, nell’ultimo comizio al Lincoln Memorial di Washington, Trump aveva attaccato duro i Democratici, accusandoli di voler portare «comunisti e jihadisti» al Congresso. Ora, dopo la valanga blu nelle urne, Trump prova a chiamarsi fuori dall’esito, sottolineando come sulla scheda «io non c’ero». Ma non potrà non fare i conti col risultato.