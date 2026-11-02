Mamdani canta “Bella ciao” e Gualtieri lo interrompe, la gag virale dei sindaci di New York e Roma: perché sono insieme – Il video

Il primo cittadino statunitense promuove l’opera lirica di New York e Gualtieri rilancia con un annuncio anche per i romani: il filmato ironico dei due sindaci

Una stecca di troppo e scatta subito il richiamo del collega romano. Protagonisti della gag, diventata virale sui social, sono il sindaco di New York, Zohran Mamdani, e quello di Roma, Roberto Gualtieri. Nel video, pubblicato dal primo cittadino statunitense, Mamdani si cimenta in un’interpretazione di Bella ciao, ma viene subito interrotto da Gualtieri: «Sindaco, forse è meglio lasciare il canto ai professionisti dell’Opera», dice il primo cittadino romano.

La promozione dell’opera lirica di New York

Dietro la scena ironica c’è una collaborazione tra la città di New York e la Metropolitan Opera House, uno dei teatri lirici più importanti al mondo. L’iniziativa mette a disposizione 70mila biglietti gratuiti per gli spettacoli in programma, tra cui Macbeth e La Bohème.

La battuta su Giulio Cesare

Il video è arricchito da diversi riferimenti alla storia dell’antica Roma. Tra questi anche la battuta di Gualtieri che rivisita la celebre frase attribuita a Giulio Cesare, «Veni, vidi, vici» (venni, vidi, vinsi), trasformandola in «Veni, vidi, free-ci», un gioco di parole che richiama proprio i biglietti gratuiti. Mamdani scherza poi sulle origini del progetto, ricordando che «non è stato costruito in un giorno», mentre il sindaco di Roma mostra come si rappresenta il numero 70mila in numeri romani (LXX con una linea sopra). Nel finale, il primo cittadino di New York ringrazia Gualtieri in italiano, che anticipa, sempre nella sua lingua, alcune importanti novità in arrivo anche per i romani sul fronte dell’Opera. Del resto, «tutte le strade portano all’Opera».

Foto copertina: INSTAGRAM / ZOHRAN MAMDANI