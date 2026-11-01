Elezioni in Bulgaria, Iliana Iotova vince e batte l’europeista Ghiurov: chi è la presidente che vuole il disgelo con la Russia

Giornalista ed ex vicepresidente, ribadisce la linea dura contro le sanzioni europee a Mosca invocando il tavolo delle trattative per fermare la guerra

Iliana Iotova si avvia alla riconferma alla presidenza della Bulgaria, con una netta vittoria al ballottaggio contro il candidato europeista Andrey Ghiurov. Secondo le proiezioni dell’agenzia demoscopica Miara, la presidente uscente, sostenuta dal premier Rumen Radev e dal suo partito Bulgaria Progressista, avrebbe ottenuto il 58,2% dei voti, contro il 38,6% dello sfidante, appoggiato dalle forze liberali di Bulgaria Democratica e Continuiamo il Cambiamento. Nonostante il ruolo del presidente sia prevalentemente rappresentativo, trattandosi di una repubblica parlamentare, la riconferma di Iotova assume un significato politico soprattutto per la posizione della Bulgaria nei rapporti tra Europa e Russia.

Chi è Iliana Iotova

Socialista di 62 anni, Iliana Iotova è favorevole a un riavvicinamento diplomatico con Mosca, ma senza mettere in discussione l’appartenenza della Bulgaria all’Unione europea e alla Nato. Durante la campagna elettorale ha sostenuto la necessità di affrontare la guerra in Ucraina attraverso il negoziato, invitando a «ricorrere alla diplomazia e non alle armi». Pur avendo definito più volte la Russia un Paese «aggressore», ha criticato le sanzioni europee contro Mosca, giudicandole controproducenti, e ribadito che il conflitto «va risolto sul tavolo delle trattative». Ex giornalista ed eurodeputata socialista dal 2007 al 2017, Iotova era diventata vicepresidente della Bulgaria nel 2017, assumendo poi la guida dello Stato lo scorso gennaio, dopo le dimissioni di Rumen Radev, che aveva lasciato l’incarico per partecipare alle elezioni politiche di aprile con una nuova formazione.

I rincari nel Paese

Il voto si è svolto in un contesto di crescenti difficoltà economiche e tensioni internazionali. Dopo l’ingresso della Bulgaria nell’Eurozona, il primo gennaio 2026, il Paese ha dovuto fare i conti con l’aumento dei prezzi dei generi alimentari, dei servizi e delle bollette, aggravato dalle turbolenze del settore energetico. A preoccupare sono anche gli episodi che hanno coinvolto alcune navi colpite da droni nel Mar Nero.

«Congratulazioni a Iliana Iotova per la sua vittoria alle elezioni presidenziali. Dalla sicurezza e difesa alla nostra competitività e indipendenza energetica, attendo con impazienza di continuare il nostro lavoro congiunto. Per una Bulgaria forte in una forte Europa», ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.