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Nepal, collisione tra elicotteri durante l’atterraggio: un morto e 3 feriti – Il video

03 Novembre 2026 - 09:27 Ettore Ambrosi
Secondo una ricostruzione dell'incidente le pale dei rotori dei due elicotteri si sarebbero urtate durante l'atterraggio
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Due elicotteri si sono scontrati durante manovre di atterraggio in Nepal nella regione dell’Everest. L’incidente è avvenuto la mattina del 3 novembre all’eliporto di Pheriche, a circa 4.200 metri di altitudine, lungo il percorso che conduce al campo base della montagna più alta del mondo. Il bilancio è di un morto e tre feriti. I due velivoli appartenevano alle compagnie private Fishtail Air e Air Dynasty.

A morire è stato un turista indiano di 47 anni che si trovava sul mezzo della Fishtail Air. Tra i feriti un 49enne residente in Nuova Zelanda e i due piloti nepalesi. Il ferito più grave è stato trasferito in ospedale a Kathmandu. Secondo una ricostruzione dell’incidente le pale dei rotori dei due elicotteri si sarebbero urtate durante l’atterraggio.

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