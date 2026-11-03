Nepal, collisione tra elicotteri durante l’atterraggio: un morto e 3 feriti – Il video

Secondo una ricostruzione dell'incidente le pale dei rotori dei due elicotteri si sarebbero urtate durante l'atterraggio

Due elicotteri si sono scontrati durante manovre di atterraggio in Nepal nella regione dell’Everest. L’incidente è avvenuto la mattina del 3 novembre all’eliporto di Pheriche, a circa 4.200 metri di altitudine, lungo il percorso che conduce al campo base della montagna più alta del mondo. Il bilancio è di un morto e tre feriti. I due velivoli appartenevano alle compagnie private Fishtail Air e Air Dynasty.

A morire è stato un turista indiano di 47 anni che si trovava sul mezzo della Fishtail Air. Tra i feriti un 49enne residente in Nuova Zelanda e i due piloti nepalesi. Il ferito più grave è stato trasferito in ospedale a Kathmandu. Secondo una ricostruzione dell’incidente le pale dei rotori dei due elicotteri si sarebbero urtate durante l’atterraggio.