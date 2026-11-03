Nepal, collisione tra elicotteri durante l’atterraggio: un morto e 3 feriti – Il video
Due elicotteri si sono scontrati durante manovre di atterraggio in Nepal nella regione dell’Everest. L’incidente è avvenuto la mattina del 3 novembre all’eliporto di Pheriche, a circa 4.200 metri di altitudine, lungo il percorso che conduce al campo base della montagna più alta del mondo. Il bilancio è di un morto e tre feriti. I due velivoli appartenevano alle compagnie private Fishtail Air e Air Dynasty.
A morire è stato un turista indiano di 47 anni che si trovava sul mezzo della Fishtail Air. Tra i feriti un 49enne residente in Nuova Zelanda e i due piloti nepalesi. Il ferito più grave è stato trasferito in ospedale a Kathmandu. Secondo una ricostruzione dell’incidente le pale dei rotori dei due elicotteri si sarebbero urtate durante l’atterraggio.