Gli Usa vogliono che l’Ue torni a comprare gas russo

Secondo i negoziatori americani questo porterebbe a una pace più veloce con Putin

Gli Stati Uniti sostengono una rapida ripresa delle vendite di gas naturale russo verso l’Europa tramite gasdotti che attraversano l’Ucraina nell’ambito dei negoziati per ottenere una tregua energetcia per l’inverno. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Steve Witkoff e Jared Kushner hanno paventato l’idea durante il loro viaggio in Russia e Ucraina in settembre. La vendita di gas naturale sarebbe realizzata tramite un intermediario americano per aggirare le sanzioni.

Il gas russo

I negoziatori americani ritengono che un ritorno della Russia sul mercato europeo del gas naturale offrirebbe al presidente Vladimir Putin un incentivo ad accettare un accordo, riporta il Wsj. L’uso dei gasdotti di epoca sovietica consentirebbe inoltre a Kiev di incassare nuove entrate. I ricavi realizzati dalla Russia dalle vendite sarebbero destinati a un conto di deposito a garanzia presso una giurisdizione terza. Così da impedire al Cremlino di utilizzare i fondi per finanziare la guerra.

L’idea è stata presentata ai leader europei come soluzione per ridurre i prezzi e sarebbe stata accolta con freddezza. L’idea rappresenta un cambio di rotta dell’amministrazione Trump. Che nel primo mandato del presidente aveva criticato aspramente la costruzione del Nord Stream 2. Il quale, a suo avviso, avrebbe reso la Germania «ostaggio della Russia».

Le vendite in Ue

Funzionari della Casa Bianca, continua l’articolo citando «un alto funzionario statunitense», hanno proposto che la Russia depositi i proventi derivanti da queste vendite di gas all’Europa in un conto fiduciario presso una giurisdizione terza. In modo che il Cremlino non utilizzi il denaro per finanziare la guerra. E hanno cercato di convincere i leader europei della validità di questa idea. Presentandola come un modo per ridurre i prezzi dell’energia in vista di un inverno in cui le riserve di gas europee hanno raggiunto il livello stagionale più basso degli ultimi anni.