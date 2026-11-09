Omar Sy a processo, la terza volta dell’attore contro i ferrovieri: la lite in stazione per il suo cane

Nel maggio 2025 gli agenti della sicurezza avrebbero chiesto a Sy di mettere la museruola al suo cane prima di salire sul treno. Ma l'attore si sarebbe ribellato aggredendoli

Per la terza volta in 8 anni, l’attore francese Omar Sy torna al centro di vicende giudiziarie. Questa volta con l’accusa di aver aggredito alla Gare de Lyon di Parigi alcuni dipendenti della compagnia ferroviaria Sncf, che gli avevano chiesto di mettere la museruola al suo cane. L’episodio sarebbe avvenuto nel maggio 2025 e, come riferito dall’Agenzia France Presse, il prossimo 30 novembre Sy verrà processato davanti al tribunale giudiziario di Parigi.

Cos’è successo alla Gare de Lyon

Alle 7 del mattino del 22 maggio 2025, l’attore volto di Lupin e Quasi Amici si trovava sulla banchina della stazione di Lyon e stava per partire per Avignone, quando «sarebbe scoppiata una lite» riporta l’Afp. Gli agenti della sicurezza si sarebbero avvicinati a Sy per chiedergli di mettere la museruola al suo cane prima di salire sul treno. Una richiesta in linea con le regole del sistema ferroviario francese, a cui l’attore si sarebbe subito ribellato, aggredendo il personale. «Dopo un’iniziale sfuriata di Omar Sy, con tanto di minacce di morte e insulti rivolti al personale sulla banchina, i problemi sarebbero continuati a bordo del treno» scrive l’Afp.

I casi precedenti

Non è la prima volta che Sy si scontra con gli agenti delle compagnie ferroviarie. Episodi simili erano stati registrati nel 2011 e nel 2018, sempre alla Gare de Lyon. Nel primo caso, l’attore era stato fermato nella stazione parigina senza avere grandi ripercussioni, ma il suo avvocato lo aveva difeso affermando che si trattava di «atti di violenza e abuso di autorità» nei confronti dell’attore. Poi sette anni dopo le autorità avevano riportato «scambi di battute piuttosto accesi» tra Sy e un dipendente della stazione di Lyon.

Perché Sy sarà processato

Il prossimo 30 novembre Sy sarà processato davanti al tribunale giudiziario di Parigi, per «violenza contro una persona incaricata di missioni di servizio pubblico», probabilmente con «infermità non superiore a otto giorni» riporta l’Afp. Ma ancora, stando all’inchiesta, l’attore sarebbe accusato di «minacciare di commettere un crimine o un reato contro persone o cose nei confronti di una persona che svolge una missione di servizio pubblico» e di «insultare una persona che svolge una missione di servizio pubblico».