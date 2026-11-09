Tony Effe litiga col pubblico durante un match di kickboxing per proteggere l’amico: veniva fischiato dal palazzetto dopo la vittoria – Il video

Il rapper è intervenuto in difesa dell’amico, ma è stato a sua volta bersagliato da cori offensivi, tanto da essere costretto a lasciare il ring all’Allianz Cloud di Milano

Momenti di tensione al temine dell’incontro tra il kickboxer italiano Fabrizio “Pongo” Ruggiero, amico di Tony Effe e l’atleta georgiano Aleksandre Mukbaniani, valido per il titolo europeo PetrosyanMania nella categoria 60 kg. Al termine di cinque round, i giudici hanno assegnato la cintura al campione calabrese, ma la vittoria ha scatenato le reazioni di una parte del pubblico che lo ha fischiato al momento della proclamazione, convinta che il match dovesse andare a favore del georgiano.

Cos’è successo sul ring

A intervenire a sostegno dell’amico è stato Tony Effe, presente a bordo ring per sostenere Ruggiero. Il rapper, infastidito dalla poca sportività dimostrata dal pubblico, si è rivolto ai contestatori con fare aggressivo e ha indirizzato loro una serie di gesti volgari che non hanno fatto altro che alimentare la reazione del pubblico. Tony è stato trattenuto dall’amico e neo campione e da altre due persone sul ring. Dopo essersi presi i fischi, il trapper e Ruggiero hanno quindi lasciato il ring per tornare negli spogliatoi, chiudendo lì la questione.

Le proteste sui social

Tuttavia, le proteste si sono spostate sui social. Sono decine gli utenti che hanno definito immeritata la vittoria di Pongo, ritenendo che fosse stato favorito dal fatto di giocare in casa e di gareggiare per il team Petrosyan, organizzatore dell’incontro. Altrettanto numerosi sono stati coloro che hanno invece sostenuto il calabrese, giudicando meritata l’assegnazione del titolo e, soprattutto, dimostrando di sapere rispettare la decisione di giudici e arbitri.