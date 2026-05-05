Tony Effe rischia il processo per una rissa in Sardegna

Il rapper ha anche danneggiato gli arredi di un locale a Porto Cervo. I precedenti

Tony Effe al secolo Nicolò Rapisarda rischia il processo per una rissa a Porto Cervo. La procura di Tempio Pausania l’ha citato in giudizio con le accuse di rissa e danneggiamento. I fatti, spiega oggi Il Messaggero, risalgono all’estate del 2023. Fuori dal Sanctuary, locale della Costa Smeralda. Il 18 agosto il rapper era in una comitiva con un pregiudicato romano per omicidio. I buttafuori li hanno fermati. E il gruppo ha risposto distruggendo gli arredi del locale e scagliandosi contro la sicurezza. Un addetto di Castelsardo è finito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

La citazione diretta in giudizio

Il pm ha deciso per la citazione diretta in giudizio. I porprietari della discoteca si sono costituiti parte civile. Nel 2021 Rapisarda era stato condannato a svolgere lavori socialmente utili e a risarcire la vittima di un’aggressione che risaliva a due anni prima in un locale in via degli Avignonesi, vicino a piazza Barberini. La vittima aveva girato un video del cantante che faceva a botte. E lui lo ha aggredito e minacciato con un paletto di ferro per fargli cancellare il filmato. Con la mandibola fratturata, il ragazzo ha denunciato.

I precedenti

Nel giugno 2022 dopo il Nameless Festival Tony Effe aveva invece fatto a botte con il collega Usa Lil Pump. All’origine un’incomprensione nel backstage. Infine, nel 2023, aveva aggredito un altro collega, Ion Real Deal – che tempo prima aveva pubblicato alcuni video di insulti nei suoi confronti -, nella platea della Milano Boxing Night all’Allianz Cloud. Nel febbraio 2025 Tony Effe ha partecipato in gara per la prima volta al Festival di Sanremo, mentre in ottobre è diventato papà: ha avuto una figlia dalla compagna, l’influencer Giulia De Lellis.