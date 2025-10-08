Non si può partorire in santa pace. Su Instagram l’indiscrezione su Giulia De Lellis neomamma. Ma lei e Tony Effe smentiscono

L'influencer ha pubblicato una foto con ancora il pancione. Ma sul suo profilo si è scatenata una corsa da detective "de noantri". Tra chi si indigna perché «lei non ha detto che ha partorito» e chi fa gli auguri

«Priscilla è nata ma Giulia De Lellis e Tony Effe non lo annunciano perché la notizia è di un giornale». Ne è convinto Alessandro Rosica, che più volte su Instagram ha parlato dell’influencer in sala parto. Insistendo, nonostante la diretta interessata abbia più volte chiesto di esser lasciata in pace. De Lellis ha rotto il silenzio social con una storia su Instagram, dove smentisce la nascita. Appare in ascensore, con il futuro papà della piccola, Tony Effe. E con il pancione. Ma oramai la corsa all’ultima notizia è partita. Così a De Lellis arrivano auguri inattesi e accuse di ipocrisia da parte delle sue followers. Una roba che, data la delicatezza del momento, rasenta una puntata di Black Mirror.

I monitoraggi e la domanda sibillina

«Quanti monitoraggi può fare un essere umano in massima? Chiediamo per un’amichetta», ha scritto De Lellis nel selfie scattato con Tony Effe. L’amichetta è ovviamente la piccolina che Giulia porta in grembo. Evidentemente arrivando a termine (e forse anche oltre la data presunta del parto) i monitoraggi, consueto appuntamento medico con cui hanno a che fare tutte le gestanti, diventano sempre più assidui. Una precisazione, quella della coppia, per mettere a freno le indiscrezioni. Ma la macchina è già partita.

Polemica sui social, mentre sul profilo Ig spuntano i “detective”

Sui social c’è chi critica l’eccessiva attenzione che sta ricevendo la coppia. «Questa persona sta dichiarando di avere delle foto fatte dentro un ospedale? Giulia De Lellis, come ogni donna in gravidanza, ha tutto il diritto di depistare e pubblicare anche contenuti vecchi per tutelarsi e annunciare la nascita della figlia quando e dove vuole. Vergognatevi!», scrive una utente su X. Non è la sola a pensarla in questo modo. «A causa dei gossippari Giulia De Lellis sta ricevendo una shitstorm sotto i suoi post. La colpa? Non dire se ha partorito! Qui c’è una mancanza di empatia, rispetto e di privacy, una violenza psicologica immane», è un altro commento che si legge in rete. Già, perché sul profilo Instagram dell’influencer oltre a chi difende la sua privacy c’è anche chi non si fa gli affari suoi. O peggio ancora critica. «Ha partorito, perché nell’ultimo post del caffè, ha le unghie corte, e un colore neutro», scrive un utente. «Ma perché non dici che hai partorito?», insiste un’altra. Il tutto condito da followers che augurano il benvenuto alla piccolina. Quando ancora non è successo nulla. E se succede, forse, sono francamente affari suoi.