«Datevi una c***o di regolata», Giulia De Lellis furiosa per la fake news sulla nascita di sua figlia: «Perso il senso del rispetto»

«Qui non si tratta di gossip, ma di rispetto. Annunciare al posto di altri una nascita, o peggio ancora una perdita, è una violenza». Con queste parole l’influencer Giulia De Lellis ha denunciato un post fake che in queste ore sta circolando sui social e che la vedrebbe associata alla foto di una neonata che in realtà non sarebbe sua. L’influencer, quasi a termine della sua gravidanza, non avrebbe ancora partorito e avrebbe anche scelto di non condividere online alcuna informazione legata alla data o alle modalità del parto, perché come spiegato da lei stessa, sarebbe un tema «troppo delicato» e condividerlo col web le causerebbe ancora più ansia. Salvo poi ritrovarsi vittima di una fake news studiata ad hoc per far cadere nel tranello i fan più sfegatati dell’influencer e strappare qualche like.

La storia di Giulia De Lellis

La falsa nascita di Priscilla

La bimba che l’influencer aspetta dal rapper Tony Effe dovrebbe nascere proprio in questi giorni. Nelle ultime foto sul suo profilo la si vede infatti mostrare fiera il pancione. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, De Lellis è stata vittima di una fake news. Sul web ha iniziato a circolare la foto di una neonata, allegata alla notizia che avesse partorito. Lei non ha tardato a smentire, con una storia colma di indignazione. «La gente ha perso completamente il senso del rispetto. Sono scioccata dall’ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita-, ha esordito – la bambina nelle foto non è mia figlia. È vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque».

La scelta di non condividere le informazioni sul parto

Nella storia postata su Instagram, De Lellis ha anche spiegato come mai non intende condividere alcuna informazioni in merito alla data o alle modalità del parto. «Leggo addirittura ipotesi sul tipo di parto, cose che non sa nemmeno il mio ginecologo – ha scritto – mi stanno arrivando poi tantissimi messaggi sulla data (…) tutto questo perché avevo detto chiaramente che preferivo tenerlo per me (è un tema delicato, pieno di incognite e condividerlo non farebbe che aumentare la tensione)».

L’influencer ha poi colto l’occasione per sottolineare che anche i personaggi pubblici hanno il diritto di condividere solo ciò che vogliono. «Sono io a decidere cosa condividere, come e quando. E prima di un personaggio pubblico sono una persona, con un cuore, un’anima e dei diritti», ha scritto, esortando la sua community a darsi «una cazzo di regolata».