Giulia De Lellis e Tony Effe rompono il silenzio sulla gravidanza, il trapper travolto con le mani in faccia: l’annuncio social e quale nome hanno scelto

Fiume di auguri tra i commenti del post della coppia. Tra loro anche quello di Chiara Ferragni

Dopo settimane di voci, apparenti smentite e scatti rubati, è arrivata la conferma ufficiale: Giulia De Lellis e Tony Effe aspettano una bambina. La coppia ha condiviso la notizia con i propri follower su Instagram, mettendo fine a un periodo di gossip e indiscrezioni sempre più insistenti, scatenato da alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui l’influencer appariva con il pancione ben visibile. Lei ha postato teneri scatti che la ritraggono in dolce attesa, mentre il cantante ha preferito un tono ironico, condividendo foto in cui è alle prese con pannolini e banconote.

Il nome della figlia di Tony Effe e De Lellis

A sorprendere i fan è stata anche la rivelazione del nome della piccola: Priscilla. Tantissimi i commenti sotto i post dei due influencer. Tra questi, spicca quello di Chiara Ferragni, che ci ha tenuto a dimostrare il suo affetto postando un cuore sotto entrambi i post di Tony Effe e Giulia De Lellis. «Sarà o cor è mammà a regin e papà», commenta Capoplaza, citando il ritornello della nota canzone napoletana tipica dei baby shower. Dopo la diffusione delle indiscrezioni di Chi, Giulia De Lellis era intervenuta mostrandosi infastidita. «Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?», aveva commentato senza dare ulteriori dettagli. Oggi l’annuncio ufficiale.