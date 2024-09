Chiara Biasi replica a Fedez dopo il dissing a Tony Effe: «Haters gonna hate»

Il rapper milanese cita l’amica storica della sua ex moglie, Chiara Ferragni: dedicandogli una strofa non molto carina

Nel dissing del momento tra Fedez e Tony Effe, è stata menzionata anche Chiara Biasi, storica amica di Chiara Ferragni. Fedez nella replica al rivale, tira in mezzo l’influencer, con una rima: «Con Chiara Biasi a farti di keta. Parlate di gossip vi fate la piega. Le hai raccontato chi ti manteneva?». E nel pezzo subito dopo si sente la voce della ex fidanzata di Tony Effe, Taylor Mega che afferma in sostanza di aver mantenuto l’ex quando erano una coppia.

Il like di Elisa Visari

Poche ore dopo la pubblicazione del pezzo di Fedez Chiara Biasi ha deciso di rispondere sui social. Un messaggio chiaro e sintetico: «Haters gonna hate, we gonna elevate» (ovvero “Gli odiatori odieranno, noi eleveremo”). Tra i like alla frase anche quello di Elisa Visari, attuale fidanzata di Andrea Damante citato nel brano di Fedez: «Andavi a calcetto insieme a Damante, Nel ruolo di infame non di attaccante». Con questa frase l’ex marito di Ferragni lascia intendere che Tony Effe non si sarebbe comportato bene non solo con lui ma anche con l’ex di Giulia De Lellis, sua attuale fidanzata.

Leggi anche: