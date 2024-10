Il dissing furioso, le vicende sentimentali, l’incognita della bibita. Fedez però vale 37 volte Tony Effe, e guadagna dieci volte più di lui

Rosa, Anna Laura e Antonella, conosciute dal pubblico Rai 1 con il soprannome «Le volta pagina» hanno lasciato il programma Reazione a catena dopo 31 puntate consecutive. Le campionesse del game show serale condotto da Pino Insegno sono rimaste imbattute e hanno vinto in 15 occasioni, portandosi a casa un bottino superiore ai 300mila euro. Non senza polemiche, almeno sui social, dove alcuni utenti da giorni martellavano con messaggi di protesta per la facilità con cui riuscivano a difendere il montepremi e vincerlo nell’ultimo round. Ora che il trio ha deciso di ritirarsi però non mancano i messaggi di affetto, sempre sui social, e c’è chi rimprovera ai detrattori di averle criticate troppo, magari spingendole ad abbandonare il programma. E già rimpiangono la loro bravura e la loro «intesa vincente»

Le Volta pagina si ritirano: il motivo

Perché Le volta pagina hanno lasciato Reazione a catena? La ragione è presto detta. Come già avvenuto più volte in passato, l’ultimo caso questa stagione con il trio composto dalle Stanghette, le campionesse hanno dovuto rinunciare alla loro partecipazione televisiva per tornare al proprio lavoro. Come succede ai più vincenti dei game show televisivi, le registrazioni in studio difficilmente sono compatibili con altri impegni lavorativi e per consentire la propria presenza bisogna quasi sempre prendere una pausa dal lavoro abituale. Almeno fin quando è possibile. La conferma è arrivata proprio da Insegno a inizio puntata, lunedì 7 ottobre: «Fra poco noterete che Le volta pagina non saranno in studio. Perché? Perché dovevano tornare a lavorare prima o poi. Era più di un mese che stavano insieme a noi e per motivi familiari e professionali sono tornate al lavoro. Ora sono con voi dall’altra parte della telecamera e giocheranno insieme a voi, da casa».