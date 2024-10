Inchiesta sulle curve di Inter e Milan, primi interrogatori: gli ultrà rimangono in silenzio davanti al gip

È la linea comune dei quattro convocati dal giudice per le indagini preliminari nel carcere ddi San Vittore: sono accusati di associazione per delinquere

I primi quattro indagati dell’inchiesta sugli ultrà di Milan e Inter, convocati dal giudice per le indagini preliminari Domenico Santoro nel carcere di San Vittore, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. È la linea comune scelta da Francesco Lucci, tra i capi della curva Sud milanista e fratello di Luca, che verrà sentito nei prossimi giorni, Riccardo Bonissi e Luciano Romano, accusati di associazione per delinquere come capi del tifo organizzato rossonero, insieme ad Andrea Beretta, l’ormai ex capo della curva Nord interista. Beretta era ai vertici degli ultrà nerazzurri assieme a Marco Ferdico e Antonio Bellocco, esponente della omonima cosca di ‘ndrangheta e ucciso da Beretta, in carcere dal 4 settembre scorso. «Non c’è stata alcuna pressione per avere le tessere, che venivano regolarmente pagate, sui biglietti non ci sono mai state minacce dirette», ha detto il suo avvocato Mirko Perlino, «Beretta i rapporti con i calciatori non li aveva, qualcuno ha avuto dei rapporti con i calciatori e che io sappia erano molto cordiali, anche in occasione della finale». Gli interrogatori proseguono in giornata, nel pomeriggio e domani, anche e è possibile che tutti e sedici gli ultrà coinvolti condividano la linea del silenzio davanti a giudice e pm.

Foto di copetina: Ansa