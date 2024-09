Inchiesta ultrà Inter e Milan, il procuratore Viola: «40 indagati, nessun dipendente delle società». Ma la Figc si muove

«L’inchiesta milanese dimostra i rischi di infiltrazione che si insinuano nel calcio professionistico e non professionistico da parte della criminalità organizzata». A dirlo è il procuratore antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo durante la conferenza stampa di oggi, lunedì 30 settembre, negli uffici della Procura di Milano sull’inchiesta della Dda milanese che ha portato agli arresti dei capi ultrà delle tifoserie dell’Inter e del Milan. Si tratta di un’inchiesta che denota «rischi di infiltrazione nelle società calcistiche» come in altri settori. Il procuratore nazionale antimafia ha fatto sapere come il suo ufficio, da tempo, «ha aperto una unità di analisi e impulso investigativo, un gruppo di lavoro che si occupa del condizionamento criminale delle attività sportive e delle logiche che sdoganano negli stadi la propaganda antisemita e razzista».

Per Melillo, l’inchiesta ha un «valore emblematico perché costringe ad aprire gli occhi su una realtà di rischi evidenti da tempo di deriva criminale negli stadi italiani e di condizionamenti criminali della vita delle società. Bisogna smettere di far finta di niente». Il procuratore di Milano Marcello Viola ha poi spiegato che le società «sono parti offese» avendo messo in campo sistemi per prevenire gli illeciti. L’obiettivo, spiega ancora Viola, «è valutare se ci sono delle criticità e con la collaborazione delle società come risolverle». Sono complessivamente una quarantina gli indagati. Tra di loro «non vi sono dipendenti o dirigenti delle società» che, come ribadito dal procuratore di Milano Marcello Viola, risultano «persone offese».

L’indagine

Sono 19 le ordinanze cautelari, 16 in carcere e 3 ai domiciliari, firmate dal gip Domenico Santoro. Tra le accuse: estorsioni sulla vendita dei biglietti delle partite di Inter e Milan, una sorte di pizzo mensile imposto sui parcheggi al Meazza, accordi tra ultrà nerazzurri e rossoneri sulla vendita delle bibite e del merchandising e risse tra i gruppi. «Sono stati inoltre adottati 24 provvedimenti di interdizione all’accesso agli stadi, di cui 10 con obbligo di firma e 89 disposizioni di Daspo fuori contesto che consenti di inibire l’accesso agli stadi a soggetti che negli ultimi 5 anni sono stati condannati per reati gravi», spiega il questore di Milano.

La curva dell’Inter

Tra gli ultras coinvolti nel maxi blitz della Polizia e della Guardia di Finanza di oggi, lunedì 30 settembre, che ha portato a decine di misure cautelare e perquisizioni, ci sono, tra gli altri, uno dei capi ultrà interisti, Marco Ferdico, molto legato ad Antonio Bellocco, lo ‘ndranghetista ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui al vertice della curva nerazzurra e in carcere per omicidio. Agli esponenti della Curva Nord è contestata l’associazione a delinquere che avrebbe agevolato la cosca di ‘ndrangheta proprio dei Bellocco.

La curva del Milan

Per quanto riguarda invece la curva Sud degli ultrà del Milan è contestata l’associazione a delinquere, senza l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Tra i tifosi coinvolti: Luca Lucci, capo degli ultras milanisti, già condannato per droga e noto perché si fece fotografare nel 2018 con l’allora vicepremier Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della Curva Sud. In più anche Christian Rosiello, bodyguard del cantante Fedez, non coinvolto però nelle operazioni di stamattina. Quest’ultimo avrebbe, inoltre, chiesto a Lucci un «suo intervento per avere la possibilità di somministrare» una bevanda sponsorizzata (Boem) dal cantante «all’interno dello stadio Meazza», si legge nell’ordinanza del gip.

La mossa della Figc

Nonostante la smentita della procura su un’indagine che riguardi i dipendenti dei due club, la giustizia sportiva si è già mossa. Secondo quanto riferisce Ansa, il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, ha chiesto a Milano l’ordinanza e tutti gli atti di indagine non coperti da segreto. L’idea è di verificare “rilevanti” per l’ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati. Secondo alcune indiscrezioni infatti, la procura ha avviato anche un procedimento di prevenzione nei confronti dei club: nel corso della procedura i vertici delle squadre dovranno dimostrare di aver reciso i legami con il tifo organizzato.

