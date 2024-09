Non solo Fedez: l’altra indagine su come l’utrà Luca Lucci si era infilato negli affari di Lazza, Cancun e buona parte della scena rap

Non c’era solo Fedez nell’agenda (e nelle mire) del capo ultras del Milano Luca Lucci, arrestato oggi e già in passato coinvolto in indagini sul traffico internazionale di stupefacenti che vedevano un ruolo di primo piano della ‘ndrangheta. Come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare che questa mattina – sulla base delle indagini di Guardia di finanza e Squadra mobile di Milano – ha portato in custodia cautelare 19 persone di cui diversi esponenti di spicco delle tifoserie di Milan e Inter, «il suo ruolo di capo della Curva Sud gli ha consentito di tessere, soprattutto con noti artisti italiani (Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancun, Gue Pequeno), relazioni di carattere lavorativo nel il settore musicale». Il capitolo dell’ordinanza si conclude con un vistoso omissis, ma il gip scrive che gli accordi, avvenuti con pochissimi controlli, hanno portato Lucci a «gestire i concerti di tali artisti, sia sul territorio nazionale ( ed in particolare in Calabria), sia internazionale». Elemento fondamentale in queste relazioni è il ruolo di Alex Cologno, ovvero Islam Hagag che aveva già una avviata rete di relazioni con alcuni imprenditori operativi nel settore, molti dei quali di origine calabrese. Ma, appunto, come segnala l’omissis, le indagini porteranno ad ulteriori sviluppi.

Alex Cologno e il rapporto coi vertici della Ndrangheta

Cologno/Hagag sarebbe riuscito grazie alle sue relazioni a organizzare i tour in Calabria di diversi artisti, stabilendo un rapporto stretto in particolare a Roccella Jonica, provincia di Reggio Calabria. Un legame non solo coi politici locali, ma pure con alcuni esponenti dei clan locali. Sarebbe addirittura arrivato a discutere di questi affari con Ciccio Barbaro, che lui chiamava amichevolmente il “cugino Ciccio”, figlio di Rocco Barbaro, uno dei più importanti esponenti della ndrangheta jonica. Cologno sarebbe andato anche a Platì, in Aspromonte, per presenziare ad una cresima di una parente dell’esponente del clan finito indagato con Lucci per traffico di droga e avrebbe una “relazione stabile” con una nipote dell’ex capo mandamento della Lombardia.

Lucci e i contatti con Lazza e Tony Effe

Fedez aveva rapporti stretti con Lucci, al quale voleva affidare anche la distribuzione della sua bibita, oltre a chiedergli spesso protezione anche fisica. I rapporti sono evidenti nella presunta aggressione nei confronti di Iovino ma in quella circostanza diventano evidenti anche i rapporti tra Lucci e altri musicisti. Il 30 aprile scorso, Fedez parla con Lucci dell’inizio di una lite che poi porterà al famoso “dissing” con Tony Effe. Quest’ultimo, amico di Iovino, avrebbe accusato sia Fedez sia Lazza. Racconta Fedez al telefono: «Adesso ha imbruttito a Lazza, Lazza gli ha scritto e gli ha detto…». E Lucci risponde: «Io gli ho detto, Lazza, ma a te ti ha detto così Lui? che doveva mettere a posto, dovevi star tranquillo te e i ragazzi della Curva? “no, no, no, te lo giuro”. Gli ho detto, perfetto, io glielo ho chiesto e lui a me lo ha negato anche a me, mi dice, no, ma io non ho mai detto una roba del genere. Appena torna appena tornano … ci parlo io! già gli ho detto a Cancun… devono venire tutti e due al bar!». Lucci sarebbe poi andato alla festa di Capoplaza sempre per parlare della vicenda. E in quell’occasione Fedez avrebbe chiesto a Lucci di affiancargli un bodyguard più “pirotecnico”.

