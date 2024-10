«Revochiamo l’Ambrogino d’oro a Fedez?»: l’appello al sindaco Sala dopo le inchieste sugli ultrà

Il rapper aveva ricevuto l'onorificenza nel 2020, insieme a Chiara Ferragni, per le iniziative di beneficenza promosse durante la pandemia da covid

«Una domanda per il sindaco: non sarebbe il caso di revocare l’Ambrogino d’oro a Fedez?». A chiederlo è Enrico Fedrighini, consigliere comunale milanese appartenente al gruppo misto. Il tema è tornato sotto i riflettori con il terremoto giudiziario che ha coinvolto le curve di Inter e Milan. Tra i nomi citati più spesso nelle ordinanze della procura di Milano c’è proprio quello di Fedez, che secondo i pm avrebbe intessuto rapporti con gli ultras rossoneri. In particolare con Luca Lucci, il “Toro” della curva del Milan, con cui avrebbe anche pensato di aprire un negozio di tatuaggi a due passi dal Duomo.

La revoca chiesta da FdI

A dirla tutta, non è la prima volta che nel consiglio comunale di Milano qualcuno chiede di revocare al rapper l’Ambrogino d’oro. Ossia l’onorificenza che viene conferita a chi «ha saputo dare un contributo speciale alla città». Fedez lo ha ricevuto insieme all’ex moglie Chiara Ferragni nel 2020, dopo che la coppia aveva promosso una raccolta fondi per aprire la terapia intensiva al San Raffaele per i malati di covid. A gennaio 2024, sulla scia delle polemiche per il caso Balocco, fu Fratelli d’Italia a chiedere la revoca dell’Ambrogino d’oro ai Ferragnez. Ma la richiesta fu bocciata dal consiglio comunale con 8 favorevoli e 21 contrari.

Favorevoli e contrari

L’inchiesta della procura di Milano sulle tifoserie di Inter e Milan ha riacceso il dibattito sull’eventualità di revocare l’Ambrogino d’oro a Fedez. La differenza è che questa volta la richiesta viene dai banchi della maggioranza del consiglio comunale. «Servirebbe a dare un forte segnale di legalità e trasparenza. E in questa vicenda ne abbiamo un fortissimo bisogno», ha commentato Carlo Monguzzi, consigliere dei Verdi. Pollice in su anche da Riccardo Truppo, consigliere di Fratelli d’Italia, che si dice pronto a votare a favore della revoca. La pensa in modo diverso invece Forza Italia, con il consigliere Alessandro De Chirico che parla di proposta «irricevibile»: «Quel premio – spiega – fu assegnato per un motivo specifico. Il gesto rimane».

In copertina: Fedez e Chiara Ferragni escono da Palazzo Marino dopo la cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro, Milano, 7 dicembre 2020 (ANSA/Matteo Corner)