Addio a Tinto Brass: il re del cinema erotico morto a 93 anni

Ne danno la notizia la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice Brass

Tinto Brass è morto nella sua casa di Isola Farnese a Roma. Aveva 93 anni. Ne danno la notizia la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice Brass. La famiglia comunica che le esequie funebri si terranno in forma privata.

Il re dell’eros

All’anagrafe Giovanni Brass, noto al grande pubblico semplicemente come «Tinto», è stato un versatile regista, sceneggiatore, montatore e scrittore, universalmente riconosciuto come il maestro del cinema erotico italiano.

Nato a Milano, intraprese inizialmente gli studi in Giurisprudenza prima di cedere alla vocazione per la settima arte. L’inclinazione per la cultura e l’estetica affondava del resto le radici nella sua storia familiare: era nipote del celebre pittore Italico Brass, artista che, dopo aver sposato una nobildonna russa, si era trasferito da Gorizia a Venezia, stabilendo il proprio atelier espositivo presso l’Abbazia della Misericordia.

L’opera cinematografica di Tinto Brass ha segnato l’immaginario collettivo attraverso pellicole cult che hanno ridefinito il genere, tra cui Salon Kitty (1976), La chiave (1983), il controverso Caligola (uscito nel 1984), Miranda (1985), Capriccio (1987), Paprika (1991) e Monella (1998).