Diaco a rischio stop: la Rai avvia accertamenti. Gli audio compromettenti di Selvaggia Lucarelli: «Ecco chi è lui davvero» – Il video

Nella sua inchiesta, Lucarelli raccoglie le testimonianza di due ex concorrenti, Vanessa e Francesco, che raccontano il clima teso dietro le quinte di BellaMa'

Aggressioni verbali, intimidazioni e minacce professionali: è quanto raccontano alcuni ex concorrenti e collaboratori di BellaMa’, il programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. Le testimonianze sono state raccolte da Selvaggia Lucarelli e pubblicate nella sua newsletter Vale Tutto. Il quadro che ne emerge è molto distante dall’immagine garbata che il conduttore offre ogni giorno al pubblico. E proprio per questi presunti comportamenti, è in corso la valutazione da parte della Rai, che potrebbe portare alla sospensione del programma o alla sostituzione del conduttore.

Cosa c’è nell’inchiesta di Lucarelli

Lucarelli torna a occuparsi di Diaco a due settimane dalla polemica sull’intervista all’ex sacerdote Alberto Ravagnani, oggi concorrente di Ballando con le Stelle. Ma precisa di aver ricevuto le testimonianze prima che quel caso esplodesse. Pubblicando un video sul suo profilo Instagram, Lucarelli si chiede se «l’atteggiamento visto nell’intervista all’ex sacerdote e poi la reazione successiva sono episodi isolati o il moralizzatore Pierluigi Diaco nasconde un’indole molto diversa da ciò che mostra in tv?». E proprio con questa domanda annuncia l’inchiesta realizzata raccogliendo «le testimonianze di ex concorrenti e collaboratori di BellaMa’».

La giornalista parla innanzitutto di un primo allarme nel 2023, quando «Diaco mortificò in diretta una opinionista in studio (Raffaella Ruzzini) rea di aver detto “Che palle”». Il video divenne virale «per la sproporzionata severità e il perbenismo con cui il conduttore fece la paternale alla signora perché “non si dicono le parolacce”». Ma ancora «Diaco scomoda spesso il tema dell’educazione, del rispetto», costringendo a chiedere scusa. «O come nel caso di Ravagnani, pretende che si sia sempre trasparenti perché “c’è un patto di sincerità col pubblico”, ama dire». Di fronte a questi atteggiamenti, Lucarelli si chiede se Diaco sia davvero sincero con il pubblico. Gli ospiti da lei sentiti parlano di «insulti, umiliazioni per episodi trascurabili, battute a sfondo sessuale, minacce di distruggere carriere, richieste di scuse in ginocchio e persino di telefoni che il conduttore sosteneva di tenere sotto controllo».

Cosa racconta un’ex concorrente

La testimonianza più articolata arriverebbe da Vanessa, nome di fantasia che indica un’ex concorrente che ha partecipato al programma con il fratello. Stando al suo racconto, i mesi iniziali sarebbero stati positivi, ma dopo aver chiesto chiarimenti sulla modalità di voto delle sfide, il rapporto con Diaco sarebbe degenerato, arrivando a episodi di violenza verbale davanti al resto del cast. Vanessa parla insulti, minacce di danneggiarla professionalmente e riferimenti agli avvocati della Rai. E poi di due fatti, i più gravi: la richiesta di scusarsi in ginocchio e le allusioni a un suo presunto rapporto con un importante dirigente Rai. Comportamenti non solo mortificanti per Vanessa, ma che l’hanno portata ad avere attacchi di panico.

Nella sua testimonianza, la ragazza spiega anche che le concorrenti donne sarebbero state bersaglio delle offese di Diaco e che il conduttore avrebbe cercato più volte di mettere il fratello contro di lei, invitandolo a prendere le distanze. E soprattutto si dice delusa dalla reazione del resto del cast. Quando si è rivolta a autori e responsabili del programma, la risposta sarebbe stata che aveva già avuto molto spazio e che avrebbe dovuto mostrarsi più riconoscente. Il sostegno che cercava, quindi, non è arrivato.

La seconda testimonianza raccolta da Lucarelli

A dare supporto alle parole di Vanessa, è intervenuto anche il fratello indicato con il nome di fantasia Francesco. Il ragazzo afferma che le tensioni non si limitavano solo al momento delle registrazioni, ma anche durante i briefing prima della diretta, in cui venivano anticipati gli argomenti della puntata, sarebbero scoppiate sfuriate occasionali. Inoltre, Francesco riferisce di aver ricevuto dal conduttore battute a sfondo sessuale.

Cosa dice Diaco nell’audio «sconcertante»

Un altro punto su cui si concentra l’inchiesta è il possibile tentativo di Diaco di scoraggiare eventuali registrazioni per denunciare le aggressioni verbali. Durante BellaMa’, infatti, il conduttore avrebbe fatto intendere ai partecipanti che telefoni e indirizzi IP fossero monitorati e che la produzione sapesse cosa facevano fuori dagli studi. Ma proprio Francesco avrebbe provato a sfidare Diaco, registrando un fuori onda inserito nell’inchiesta di Lucarelli. Nel suo post Instagram, la giornalista spiega che in quell’audio «Pierluigi Diaco urla ai ragazzi del cast: “Bestie”, “Vi faccio neri”» ed «è tutto molto sconcertante» commenta.

Cosa sta valutando la Rai

Dopo il caso di Ravagnani, la Rai aveva già inviato al conduttore una lettera di richiamo formale al rispetto del Codice etico aziendale. Ma l’inchiesta di Lucarelli potrebbe cambiare lo stato delle cose: la Rai ha ora nuovi elementi per valutare il clima dietro le quinte del programma e potrebbe decidere per provvedimenti più seri verso Diaco. Al momento non c’è stato alcun annuncio ufficiale, ma i casi potrebbero essere: la sospensione temporanea di BellaMà, la sostituzione di Diaco alla conduzione, l’anticipazione de La Porta Magica, per cambiare il pomeriggio di Rai2 con Andrea Delogu.