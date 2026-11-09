Mon Laferte colpita da un fan al concerto, la follia dalle prime file: cosa è successo a Las Vegas – Il video

Le immagini diventate virali mostrano il momento in cui uno spettatore ha lanciato il telefono in faccia alla cantante cilena. Ancora ignoti i motivi dietro al suo gesto. Come sta l'artista e che fine ha fatto il fan

La cantante cilena Mon Laferte, 43 anni, è stata colpita in pieno volto da uno smartphone lanciato dal pubblico durante un concerto a Las Vegas. A scagliare il telefono è stato uno spettatore che si trovava nelle prime file. Un video, circolato rapidamente sui social mostra l’artista mentre canta ed esegue la coreografia di Amárrame, uno dei suoi brani più noti. Cammina lungo il bordo del palco quando l’oggetto la raggiunge sul viso, a pochissima distanza dall’occhio.

Come sta Mon Laferte e cosa è successo al fan

Dopo l’impatto la cantante si è portata subito le mani al volto, con un’espressione di dolore e di shock, e ha interrotto per un momento l’esibizione per i primi controlli da parte dello staff. Lo spettatore che ha lanciato il telefono è stato fermato subito dal personale di sicurezza della struttura e allontanato. Nonostante lo spavento e il colpo ravvicinato, Mon Laferte è riuscita a riprendere dopo una breve pausa e a portare a termine il concerto. E come mostrano le storie dell’artista su Instagram, la sua tournée continua senza interruzioni.