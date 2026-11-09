Simona Izzo e la malattia scoperta con una dermatite: «Temevo di morire: ho la sindrome di Sjogren»

L'attrice ospite a Storie al bivio weekend spiega di aver vissuto una «via crucis» a causa dei sintomi sempre più gravi e della difficoltà di ottenere una diagnosi certa

Dopo mesi passati con la paura di morire e visite da specialisti senza risultati, grazie a un’immunologa Simona Izzo ha scoperto cosa si celava dietro i suoi malesseri: la sindrome di Sjogren. Si tratta di malattia autoimmune non mortale, dai sintomi vari e spesso confusi con una semplice allergia o indisposizioni, di cui l’attrice parla insieme all’amica Monica Setta durante Storie al bivio weekend, spiegando ciò che ha vissuto negli scorsi mesi e come è riuscita ad arrivare a una diagnosi certa.

Cos’è successo negli scorsi mesi a Izzo

Durante la trasmissione, Izzo racconta di aver vissuto una Via Crucis già prima dell’estate. Il tutto era iniziato con una dermatite, poi si erano aggiunti difficoltà respiratorie, problemi agli occhi e stanchezza debilitante. Immediatamente il suo pensiero si è diretto verso le ipotesi peggiori, come un cancro, arrivando anche al punto di stare «così male che ho pensato di morire» afferma Izzo in televisione. Dato che i continui malesseri sembravano non placarsi, l’attrice si è rivolta a più specialisti, pur non ottenendo alcuna diagnosi certa.

Così ha deciso di andare da un’immunologa che, come riferisce Izzo, «mi ha detto “io non le posso dire che lei ha una malattia autoimmune, perché è sieronegativa, nel sangue non c’è niente”. Al che ho risposto: “ma sono sintomatica”». E solo dopo tanti tentativi, Izzo ha scoperto di avere la sindrome di Sjogren, una malattia autoimmune non mortale «con cui si convive e ci si fa pace».

Cos’è la sindrome di Sjogren

La sindrome di Sjogren colpisce al 90% le donne, spesso tra i 40 e i 60 anni, ma senza provocare danni letali. Se affetti da questa malattia, il sistema immunitario non protegge l’organismo, ma attacca erroneamente alcune sue strutture come ghiandole esocrine, articolazioni, pelle, polmoni, reni e sistema nervoso. «Ci sono molte donne in questa situazione. – spiega Izzo – Molte accusano sintomi difficili da sintetizzare e vengono considerate malate immaginarie, mentre soffrono tantissimo». Negli scorsi mesi l’attrice racconta di aver subito un forte calo di peso perché «non volevo alzarmi dal letto né mangiare», oltre che a essere entrata in uno stato depressivo. E proprio perché ha vissuto sulla sua pelle i sintomi e le difficoltà di ricevere una diagnosi, Izzo ha scelto «di metterci la faccia per mandare un messaggio» a tutte coloro che soffrono della sindrome.

La malattia vissuta con il marito Tognazzi

A Storie al bivio Izzo spiega di non essere stata sola, ma di aver avuto al suo fianco il marito Ricky Tognazzi. «È stato davvero bravo, è la moglie perfetta che ogni uomo vorrebbe avere, perché è così accudente» dice a Setta, specificando che «mi preparava da mangiare e mi imboccava perché io non volevo mangiare, mi comprava la panna, lo champagne….». Il tutto anche se Izzo non voleva «più niente» e anzi «solo capire cosa fosse successo».