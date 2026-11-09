Fedez in tribunale, perché è finito a processo per colpa del Mostro di Firenze

Il rapper è accusato di diffamazione aggravata dai familiari di Joe Bevilacqua, per una frase pronunciata durante una puntata del podcast "Muschio Selvaggio" del 2023. Come si è difeso in aula

«Nessuna malafede nel volere instillare il dubbio che Joe Bevilacqua fosse il Mostro di Firenze e Zodiac. Erano teorie complottiste». Si difende così in aula Fedez, imputato a Milano per diffamazione aggravata per una frase pronunciata durante una puntata di “Muschio Selvaggio”, il podcast che conduceva insieme a Luis Sal prima della lite tra i due, nel 2023. A ricostruire la vicenda, su Repubblica, è Rosario Di Raimondo.

La frase pronunciata da Fedez durante la puntata di Muschio Selvaggio

Era il 4 dicembre 2023 quando, sul finale di puntata, per pubblicizzare un episodio crime del podcast proprio sulla storia del Mostro di Firenze, il rapper dichiarava: «Vi lascio con uno spunto sulla puntata crime, complottista… dietrologica. Federico ha scoperto chi c’è dietro il Mostro di Firenze e vi dirò che è Zodiac, Joe Bevilacqua». Lasciando così intendere che il serial killer che terrorizzò la Toscana a partire dagli anni ‘70 e Zodiac, l’assassino seriale più famoso d’America, potessero essere la stessa persona. E che questa potesse essere Joseph Bevilacqua, l’ex militare americano che dirigeva il cimitero a pochi metri da Scopeti, luogo dell’ultimo duplice omicidio del Mostro.

La denuncia dei familiari di Joe Bevolacqua

Secondo i familiari più stretti di Bevilacqua, le dichiarazioni di Federico Lucia sarebbero gravemente diffamatorie perché, indicando falsamente l’uomo come autore di «molteplici omicidi perpetrati nelle campagne del Comune di Firenze tra gli anni Sessanta e Ottanta, nonché come Zodiac, ossia l’autore di efferati omicidi commessi negli Usa nella medesima epoca», ne avrebbero leso la reputazione.

La difesa di Fedez in tribunale

Per Fedez, difeso dagli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, le sue parole sarebbero state fraintese: «Quando abbiamo affrontato il tema nelle varie puntate, siamo sempre stati molto netti e chiari nel ricordare che non ci fosse una condanna nei confronti di Joe Bevilacqua e che, per esempio, il giornalista Francesco Amicone era stato condannato». A riprova della sua buona fede, il rapper ha quindi ricordato la condanna per diffamazione a cui era andato incontro Amicone per avere sostenuto questa tesi. «Anzi, abbiamo sempre esortato, laddove ci fossero state delle zone grigie, il fatto che sarebbe stato a favore della famiglia stessa andare a sviscerare le zone d’ombra, proprio in virtù e nel ricordo della dignità di questa persona», ha aggiunto.

Nessuna malafede secondo Fedez

Il rapper ha rimarcato di aver specificato, nel video al centro dell’accusa, di stare esponendo una «teoria complottista e dietrologica». «Non c’era malafede nel volere instillare il dubbio che Bevilacqua fosse il Mostro di Firenze e Zodiac», ha dichiarato in aula Fedez. «Nel momento in cui dico “dietrologico e complottista” in più dico “Federico ha scoperto” come se io fossi un investigatore. Il tono era volutamente altisonante per fare sì che non ci fossero dubbi», ha aggiunto, sottolineando poi che le puntate sul “Mostro” ci sono state davvero e che hanno destato un grande interesse: «Non era un lavoro raffazzonato, un sacco di trasmissioni televisive e una commissione d’inchiesta hanno catturato l’attenzione del nostro lavoro», ha concluso.