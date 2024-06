Luis Sal vince la battaglia legale contro Fedez e ottiene il 100% delle quote di Muschio Selvaggio

È finita. La partita giudiziaria tra Luis Sal e Fedez per il controllo del podcast Muschio Selvaggio volge al termine. Lo scontro, sviluppatosi nei mesi scorsi a suon di attacchi social («dillo alla mamma, dillo all’avvocato») e strategie legali, si è finalmente conclusa con una vittoria schiacciante di Luis. E, di conseguenza, sono arrivate le dimissioni della madre di Fedez, la signora Tatiana Berrinzaghi, dall’incarico di amministratrice della società. A prendere il suo posto ora sono Zubaer Adbhuiya Hossain e Lussorio Piras, nuovi amministratori delegati dalla società Luisolve. Il ricorso intentato dalla società di Fedez, Doom, contro la società di Luis è stato rigettato dal Tribunale di Milano. L’ultimo baluardo della società di riprendersi il podcast è quindi fallito. D’altronde, il piano di Doom aveva già iniziato a subire i primi colpi quando il giudice, lo scorso febbraio, ha deciso per il congelamento delle quote di Fedez. Una mossa che, già a febbraio scorso, aveva messo la conduzione del podcast saldamente nelle mani di Luis Sal, esautorando Fedez dalla gestione. A portare in salvo Luis in questa guerra giudiziaria (e social) è stata l’applicazione della clausola della roulette russa prevista nello statuto che i due avevano strutturato all’apertura della società.

