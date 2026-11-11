Aggressioni in microcar, Iacopini parla per la prima volta dopo il coma. L’attore inizia la riabilitazione

Dopo l'incidente, il volto di Diaz e Suburra era stato ricoverato in terapia intensiva al San Camillo-Forlanini e sottoposto a due interventi neurochirurgici. Ora non è più in pericolo di vita, ma continua il suo percorso di guarigione

L’attore Davide Iacopini, volto di Diaz e Suburra, è stato dimesso dall’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma e trasferito all’Irccs Santa Lucia, centro nazionale di riabilitazione, dove proseguirà le cure. Dopo oltre un mese trascorso in coma e in pericolo di vita a causa dell’incidente con la microcar nel quartiere Monteverdi di Roma, per la prima volta l’attore ha parlato alla stampa, raccontando al Messaggero di non avere alcun ricordo del momento dell’aggressione.

Cos’è successo a Iacopini

Era la sera del 5 ottobre quando l’attore stava percorrendo in monopattino via Anton Giulio Barrilli, nel quartiere Monteverde di Roma. Verso le 22 era stato affiancato da una microcar e uno dei due ragazzi a bordo gli aveva tolto la mano dal manubrio, facendolo cadere prima contro una mini Cooper parcheggiata e poi a terra. L’impatto gli ha provocato un grave trauma cranico: Iacopini è stato ricoverato in terapia intensiva al San Camillo-Forlanini, in pericolo di vita, e sottoposto a due interventi neurochirurgici.

Cos’ha detto Iacopini dopo il risveglio

Dopo 23 giorni dall’incidente, l’attore ha ripreso conoscenza e ha iniziato a interagire con medici e familiari. La prognosi resta riservata, ma di fronte al miglioramento delle condizioni i medici hanno deciso il trasferimento al centro nazionale di riabilitazione Santa Lucia, precisando che «il percorso non è ancora concluso: serviranno un ulteriore periodo di riabilitazione e il monitoraggio degli specialisti». Parlando con Il Messaggero, l’attore ha detto: «Ma lo sa che non mi ricordo niente?». Poi ha aggiunto di non sapere di aver avuto un incidente, ma che glielo hanno riferito al suo risveglio. Iacopini, quindi, non ricorda nulla della sera del 5 ottobre, ma non ha perso la memoria. Anzi al Messaggero racconta di un suo amico e regista con cui ha lavorato in passato, chiedendo gli salutarlo.

Chi sono i responsabili dell’incidente

Il giorno successivo all’incidente di Iacopini, la stessa microcar ha colpito ancora nei quartieri di Monteverde e Testaccio, e altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui una donna di 27 anni in bicicletta e uno studente in monopattino. Così i carabinieri di San Pietro e la polizia locale di Monteverde, con il coordinamento del pm Ambrogio Cassiani, hanno avviato le indagini. Grazie alle telecamere di sorveglianza sono stati individuati i due ragazzi a bordo del veicolo, un sedicenne e un diciassettenne, che avrebbero agito «per noia». La Procura per i minorenni li ha denunciati con le accuse di tentato omicidio, lesioni e percosse, ma i due sono rimasti a piede libero.