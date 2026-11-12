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Libero: La7 vuole Sigfrido Ranucci

12 Novembre 2026 - 06:37 Alessandro D’Amato
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Urbano Cairo in trattativa per l'uscita dalla Rai dell'ex conduttore di Report. Con un occhio a Formigli
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L’editore Urbano Cairo lavora per portare Sigfrido Ranucci dalla Rai a La7. A scriverlo oggi è Libero, che cita due fonti qualificate che hanno riferito di due se non tre incontri riservati avvenuti nelle ultime settimane tra i due. Proprio per mettere su una trattativa. Con due ostacoli. Il primo è quello economico. L’operazione avrebbe un costo che l’editore dovrebbe valutare attentamente. Il secondo sono gli equilibri della rete. Visto che a La7 già lavora Corrado Formigli: «L’ostilità tra i due, a quanto risulta, sarebbe aperta. E immaginare una convivenza televisiva tra il conduttore di Piazzapulita e l’ex volto di Report, ad oggi, non è esattamente semplice».

Ranucci a La7?

L’ipotesi di trasloco comunque è sul tavolo. Mentre Cairo ha anche un altro nodo da sciogliere. Quello del Tg di La7. Enrico Mentana lascerà la conduzione del telegiornale «e al 99% anche la direzione dello stesso», aggiunge Libero. E ieri Pier Silvio Berlusconi è tornato a ribadire che per il fondatore del Tg5 le porte del gruppo sono apertissime. Mentre Mediaset non ha interesse per Ranucci.

Le parole di Cairo

«Non ero interessato a portarlo a La7 né ci ho mai pensato», aveva detto qualche tempo fa Cairo proprio a proposito di Ranucci. Però ammettendo di averlo incontrato un anno prima per parlare del suo libro. E di tv. Il nuovo libro firmato da Sigfrido, Il ritorno della casta, alla fine è uscito per Bompiani. Mentre le prossime settimane, forse l’anno nuovo, diranno comunque la verità sugli schermi.

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