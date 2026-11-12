«Dopo le scuole, stazioni e ospedali»: il governo, le mail di Andropov e la strategia «Al lupo, al lupo»

L'esecutivo pensa a un'escalation negli attacchi hacker. Che potrebbe portare a colpire nuovi obiettivi sensibili. E stavolta fare più danni con minor sforzo. Le ipotesi sulla guerra ibrida e cognitiva: «Vogliono provocare il panico fra la popolazione». Le difese non aggiornate e i nuovi bersagli

Dopo le scuole toccherà a stazioni e ospedali. Per fermare i treni, le operazioni e le cure. La mail di Mikhail Andropov che ha portato allo sgombero di 6 mila scuole con rivendicazione del leader di Vilayat di Misoginistan potrebbe essere soltanto l’inizio. Ne è convinta Giorgia Meloni, che ne ha parlato durante la war room sugli attacchi hacker. E intanto c’è anche chi ipotizza una strategia «al lupo, al lupo». Ovvero che dopo le mail sugli ordigni farlocchi, prima o poi possa presentarsi una sfida diversa. E stavolta vera. Ma c’è anche chi parla di guerra ibrida e cognitiva: «È tutto collegato e pianificato per colpire la coesione dell’Alleanza atlantica ed europea, il supporto all’Ucraina e provocare il panico fra la popolazione, che corre a scuola impaurita a recuperare i figli», dice una fonte militare della Nato al Giornale.

Stazioni e ospedali

La strategia dell’escalation negli allarmi la racconta oggi un retroscena di Repubblica. Che parla di una premier attiva ieri già da metà mattinata, con le telefonate all’intelligence e le riunioni con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dell’Interno Matteo Piantedosi. Poi nel pomeriggio arriva anche il responsabile della Difesa Guido Crosetto. All’esterno la premier dice che non c’è nessun pericolo concreto e che non permetterà agli hacker di interrompere l’insegnamento nelle scuole. Anche se in realtà lo hanno già fatto. Il governo Meloni decide che ogni segnale andrà comunque preso in considerazione. Quindi si continuerà a evacuare in caso di nuovi allarmi. Perché nessuno può prendersi la responsabilità di sottovalutare un allarme.

«Al lupo, al lupo»

Poi c’è la strategia «Al lupo, al lupo». Prevede di disseminare una serie di falsi allarmi per ingenerare abitudine nella popolazione prima di colpire davvero. È un’ipotesi che dietro la mail di Andropov alle scuole possa esserci anche questa motivazione. Anche se questo implicherebbe la possibilità che chi colpisce sia davvero in grado di effettuare colpi del genere. E per farlo bisogna averne la possibilità. Intanto la paura dell’escalation investe stazioni e scuole. E si pensa alle contromisure. Insieme ai sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari la premier vuole approntare un piano di contromisure. Intanto il vicepremier Matteo Salvini informa che il Mit ha già effettuato simulazioni «di scenari di crisi», insieme a Ferrovie dello Stato, per assicurare in caso di «falsi allarmi o tentativi di creare panico» un piano che eviti la paralisi dei trasporti su rotaia.

Il monitoraggio del dark web

Il piano di Meloni prevede di alzare il livello di monitoraggio sul dark web. Per le mail si lavora a un filtro anti-spam da installare sui server di posta elettronica della pubblica amministrazione. Mentre nel medio periodo si vuole rafforzare l’agenzia della cybersicurezza, la formazione del personale, anche se il tema in passato è stato più volte rimandato dallo stesso governo. E il piano di Crosetto è parcheggiato da un anno in Senato. Il Viminale rafforzerà i controlli in aeroporti, stazioni e luoghi di cura.

L’indagine

Intanto il Corriere della Sera racconta l’indagine su Andropov. Che riparte dallo «Stato maschile» e dal «Corpo delle guardie della rivoluzione islamica». I messaggi sono simili tra loro. Se il «Male State» vuole contrastare il «regime femminista», gli pseudo-terroristi islamici lo fanno perché «un giorno il vostro governo cederà il potere e verrà instaurata la Sharia». Le mail hanno cominciato a girare dal 19 ottobre scorso in tutta Europa. Dopo l’hack dei ministeri dell’Istruzione saudita ed egiziano e della dipendente di una struttura sanitaria di Bogotà, in Colombia, Andropov ha spedito il testo a nome «Vilayat di Misoginistan» (la prima parola significa “provincia” in arabo e non in russo) e ha utilizzato l’indirizzo di Liu Fajun, collegato all’università Da-Yeh a Dacun della contea di Changhua, a Taiwan.

Proton

Il nome sembra una crasi degli ex leader sovietici Yuri Andropov e Mikhail Gorbaciov. Il messaggio l’ha spedito anche in Irlanda, Ungheria, Serbia e Gran Bretagna, in particolare Scozia e Irlanda del Nord. L’account era compromesso dall’inizio dell’anno. Sarebbe stato utilizzato con Proton, il programma che consente l’anonimizzazione del vero mittente e soprattutto della sua posizione. La mailing list è stata ricavata da fonti aperte. Senza i nomi delle scuole, ma con i codici alfanumerici di riferimento di ciascun istituto. Indirizzi comunque disponibili in Rete.

La Nato

Il Giornale invece racconta che l’allarme parte dalla Nato. «Nei prossimi tre o sei mesi, la Russia dovrebbe aumentare la pressione ibrida coordinata, in particolare lungo il fianco orientale dell’Europa e nei paesi che sono i maggiori fornitori di aiuti militari ed economici all’Ucraina» come l’Italia. Il quotidiano fa notare la coincidenza tra i lanci di droni dalla Bielorussia verso i paesi baltici e il caos persistente della guerra cognitiva. E si pensa ai prossimi obiettivi. Le università sono un bersaglio facile. Mentre solo uno Stato potrebbe riuscire a colpire la rete ferroviaria e gli aeroporti.

Altre strutture sono meno protette. «Una marea di aziende ha oggetti fisici comandati da internet. E difese non aggiornate. Un obiettivo possibile potrebbero essere 100 acciaierie, industrie chimiche e aziende alimentari in un colpo solo» spiega al quotidiano Alessio Pennasilico del comitato scientifico di Clusit, storica associazione per la sicurezza informatica. Le banche e assicurazioni più grosse sono abbastanza al sicuro, ma «come si scende di livello le difese si abbassano». Per i militari «si tratta di piani preparati da anni con reclutamento di gruppi di copertura». Infine, il vero problema è che non «abbiamo una normativa in grado di farci vincere la “guerra”. Per difenderci dovremmo colpirli prima, in maniera preventiva».