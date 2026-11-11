Allarme bomba nelle scuole, la mail anonima: «Vi annienteremo». Evacuati studenti e prof: cosa sta succedendo

Come già accaduto lo scorso 2 novembre, il messaggio è stato ricevuto da diversi istituto da Nord a Sud. Studenti e docenti si sono radunati all'esterno degli edifici

Un allarme bomba ha fatto scattare le evacuazioni in centinaia di scuole italiane, dopo che diversi istituti, da Milano a Roma, hanno ricevuto una mail anonima contenente pesanti minacce. Studenti e tutto il personale scolastico sono stati fatti uscire dagli edifici per consentire i controlli delle forze dell’ordine. Nella mail, visionata da Open, il mittente si presenta come il leader di un’organizzazione e sostiene di aver piazzato un ordigno esplosivo all’interno delle scuole. «Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate», si legge nella mail.

I racconti dei docenti e il panico nei gruppi Whatsapp dei genitori

Tra gli istituti coinvolti c’è anche il liceo classico Tito Livio di Milano, dove l’allarme è già rientrato. «Abbiamo allertato la polizia, ci hanno fatto uscire tutti. Ma siamo già rientrati perché ci hanno riferito che non c’è un rischio concreto», spiega a Open la vicepreside. Situazione analoga a Sanremo, dove sono intervenute le forze dell’ordine. «Ci hanno fatti uscire tutti, sono arrivati polizia, carabinieri e vigili del fuoco», ci racconta Maria Guarino, insegnante di un istituto comprensivo della città ligure. Le segnalazioni hanno interessato scuole in diverse parti d’Italia e la notizia si è rapidamente diffusa anche nelle chat WhatsApp dei genitori, alimentando preoccupazione e confusione. «Dobbiamo andare tutti a scuola a prendere i nostri figli perché c’è un allarme bomba», scrivono alcuni genitori nei gruppi.

Il precedente

Non è il primo caso di questo tipo. Già nei giorni scorsi una mail minatoria era stata recapitata a 280 dirigenti scolastici. «Abbiamo appena lasciato un ordigno con nitrato di ammonio così potente che ucciderà decine di persone», si leggeva nel messaggio.

Chi è Mikhail Andropov

Anche il nome di Mikhail Andropov era comparso in precedenti comunicazioni minacciose inviate a giornali in Irlanda, Gran Bretagna e Bulgaria. Le mail avevano raggiunto 18 testate. In quei messaggi, il presunto autore avvertiva che «questo è solo l’inizio» e minacciava una nuova ondata di attentati contro i trasporti, annunciando che «faremo saltare in aria» aerei, navi da crociera, metropolitane e treni. Il testo conteneva anche la rivendicazione di un presunto accesso a dispositivi, server e account compromessi appartenenti a persone in Europa e in altri Paesi. Non mancavano gli attacchi alle autorità europee, definite «Sciocche incompetenti e incapaci di fare alcunché per fermarci».

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