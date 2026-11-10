Valditara contro il manuale di storia “anti-Meloni”: «Indottrina gli studenti. Va ritirato». Ma Laterza frena il ministro: «Non accettiamo censure»

Il manuale di storia "Trame del tempo 3", edito da Laterza, torna al centro delle polemiche per alcuni passaggi critici nei confronti del governo Meloni

Continua la polemica attorno al manuale di storia Trame del tempo 3 edito da Laterza che nel giugno del 2025 aveva scatenato una bufera politica per alcune frasi ritenute dal centrodestra un attacco al governo Meloni. Dopo l’interrogazione parlamentare presentata nei giorni scorsi da Fratelli d’Italia che ha contestato i giudizi sull’esecutivo, descritto in continuità con il regime fascista, è intervenuto sulla questione il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara durante un incontro con gli studenti della scuola media Goffredo Mameli di Milano. Secondo lui il manuale «contiene affermazioni del tutto strumentali e inattendibili» e bisognerebbe «ritirare un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e che rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti». Immediata la risposta dell’amministratore delegato di Laterza, Alessandro Laterza, che dice: «Il tema non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? La mia risposta è no, a prescindere da questo o quel libro da questo o quel contenuto».

Perché il manuale è accusato di contestare il governo

A risollevare la polemica è stato il parlamentare Galeazzo Bignami (FdI), che ha visto il testo tra le novità in vendita sulle piattaforme di libri destinati alla scuola superiore. Nel capitolo contestato si legge che il governo Meloni, «arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo», è «il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua ‘base’ dichiaratamente fascista». Poi prosegue nel dire che l’esecutivo si «distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide, come il cosiddetto ddl “Sicurezza” del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare. Il governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione».

Cosa ha detto Valditara

«Francamente – ha aggiunto Valditara – penso che rappresentare questo governo come un esecutivo che deporta gli immigrati mettendoli all’indice, un governo fascista o quant’altro non faccia bene a nessuno». Già nel giugno del 2025, quando era scoppiata la polemica, il ministro aveva chiesto all’Associazione Italiana Editori una verifica sulla correttezza delle informazioni e dei fatti storici riportati nel libro di testo, ricordando che «non possono essere adottati volumi che contengano frasi offensive o che alterino la verità dei fatti, tradendo la serietà della ricostruzione storica che è alla base di una scuola democratica».

La replica di Alessandro Laterza

A stretto giro arriva la replica netta della casa editrice per voce dell’amministratore delegato e responsabile della divisione scolastica, Alessandro Laterza, che respinge al mittente la richiesta di Giuseppe Valditara di ritirare il manuale: «Non so per quale motivo questa storia venga ripresa ora, dopo che se ne era abbondantemente dibattuto nell’estate del 2025. Forse si aspettavano che noi lo ritirassimo o praticassimo una qualche forma di autocensura. Il tema non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? La mia risposta è no, a prescindere da questo o quel libro, da questo o quel contenuto».

L’editore ricorda come già un anno e mezzo fa viale Trastevere avesse sollecitato l’Associazione italiana editori (Aie) a intervenire in base al codice di autoregolamentazione, ricevendone però un rifiuto poiché l’ente «non esercita forme di controllo sui testi degli associati». Una linea di difesa della libertà didattica ribadita con fermezza da Laterza: «Chiarimmo che non eravamo disponibili a interventi suggeriti o raccomandati dal ministero o da altri perché esiste ancora la libertà di pensiero, di espressione, di insegnamento e soprattutto se c’è qualche contenuto che viene giudicato inappropriato o diffamatorio ci sono i tribunali della Repubblica e non c’è bisogno di invitare gli editori e gli autori a modificare i testi pubblicati. È finita lì». Senza contare, rimarca infine l’Ad, che il testo racconta la storia contemporanea ed è destinato alle classi quinte delle superiori: «Viene maneggiato da ragazzi che sono perfettamente in grado di stabilire se una cosa gli piace o non gli piace».