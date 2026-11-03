La prof manda un vocale erotico a un suo studente e finisce nella chat degli amici. Il caso in una scuola di Udine, il preside: «Sono intervenuto subito»

Il messaggio vocale sarebbe stato diffuso tra gli altri studenti e avrebbe attirato l'attenzione del preside della scuola. Al momento non risulta che la famiglia del minorenne abbia sporto denuncia

Una docente di una scuola superiore di Udine è stata sospesa in via cautelare e denunciata con l’accusa di aver inviato a uno studente minorenne un messaggio vocale a sfondo sessuale. La vicenda sarebbe avvenuta durante le prime settimane di scuola, quando la donna era stata assunta con un contratto a tempo determinato. Secondo la ricostruzione, l’audio sarebbe stato mandato dalla professoressa su Whatsapp, poi sarebbe circolato tra i ragazzi dell’istituto. E proprio con il passaparola l’episodio ha attirato l’attenzione del dirigente scolastico, che è intervenuto subito.

Come è intervenuto il dirigente scolastico

Il presidente ha avviato un procedimento disciplinare e disposto l’immediata sospensione cautelare dell’insegnante, poi confermata dall’Ufficio scolastico regionale che ha ricevuto gli atti, file audio incluso. Inoltre, ha presentato una denuncia formale alla Procura. Sono attualmente in corso gli accertamenti disciplinari da parte dell’Ufficio scolastico regionale ed eventualmente penali da parte della procura.

«Ho preso subito provvedimenti» ha detto il preside a Telefriuli, specificando che la denuncia di fatti che possono configurarsi come reato rientra nei suoi doveri di pubblico ufficiale. Ha poi aggiunto che «la situazione è sotto controllo e che ci siamo mossi per tempo. Ora è necessario che il procedimento venga portato fino alla fine». Dopo le verifiche, i possibili esiti sono l’archiviazione, una sanzione sospensiva o il licenziamento. Finora, la docente non è tornata in cattedra e non risulta che la famiglia del minorenne abbia sporto denuncia.