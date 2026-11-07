“Qui nessuno è straniero”. Lo striscione inclusivo viene rimosso da una scuola elementare nel piacentino: scoppia la polemica

A deciderlo la dirigente scolastica. Ma gli insegnanti non ci stanno: pronte magliette con la stessa frase

Fa discutere la decisione della dirigente di una scuola elementare di Podenzano (Piacenza) di far rimuovere uno striscione con la scritta “Qui nessuno è straniero“, realizzato dagli alunni e affisso nel corridoio dell’istituto. La notizia, riportata dal quotidiano Libertà, è stata rilanciata sui social da alcuni docenti e ha sollevato la dura reazione della Flc-Cgil, che parla di un «atto di censura intollerabile».

Perché lo striscione è stato rimosso

Dalla dirigenza scolastica chiariscono che il provvedimento non mette in discussione i valori di rispetto e inclusione, ma è dovuto al mancato rispetto delle procedure interne: l’affissione non era stata preventivamente autorizzata. Di parere opposto gli insegnanti, pronti a rilanciare l’iniziativa realizzando magliette con la medesima frase, definita espressione della quotidianità scolastica. Sulla vicenda interviene anche il sindacato, che chiede all’Ufficio scolastico territoriale di fare piena luce su eventuali pressioni o ingerenze.