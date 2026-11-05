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Francia, incendiato un liceo vicino a Tolosa durante delle manifestazioni. I fuochi d’artificio, i mortai e i ragazzi incappucciati: cos’è successo – Il video

05 Novembre 2026 - 16:09 Marco Fedeli
L'incendio al Marie-Louise-Dissard-Françoise di Tournefeuille sarebbe iniziato con il lancio di materiale pirotecnico. Secondo le autorità non ci sarebbe nessun ferito
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Un’ala del liceo Marie-Louise-Dissard-Françoise di Tournefeuille, un paesino vicino a Tolosa in Francia, è stata data alle fiamme durante l’ennesima ondata di manifestazioni convocate per lo sciopero generale per chiedere aumenti salariali. Una trentina di individui sarebbero entrati nella scuola poco prima delle 8 di mattina lanciando fuochi d’artificio all’interno dell’istituto con dei mortai. Parte dell’edificio è stata completamente bruciata nonostante l’intervento immediato dei vigili del fuoco che sono riusciti a estinguere il fuoco solo verso le 11. Non ci sarebbe comunque nessun ferito. Durante le operazioni i soccorritori sono stati presi di mira dai lanci dei botti e hanno subito tentativi di furto delle attrezzature.

La condanna delle autorità

Il liceo resterà chiuso per tutta la giornata e le lezioni riprenderanno soltanto quando saranno ristabilite le condizioni di sicurezza. Il prefetto della regione Fabrice Rigoulet-Roze e il rettore dell’accademia Karim Benmiloud sono immediatamente arrivati sul posto, condannando quanto accaduto con la massima fermezza. L’attacco, arrivato in una giornata di mobilitazioni segnata da numerose tensioni e appelli a commettere violenze, costituisce «una minaccia di particolare gravità all’incolumità fisica degli studenti», si legge nella nota della Prefettura. Il vicepresidente del Consiglio Regionale ha esortato a condannare quello che è successo definendoli «atti inammissibili».

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