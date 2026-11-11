La firma di Mikhail Andropov dietro le mail degli allarmi bomba nelle scuole: cosa sappiamo del “leader” di Vilayat di Misoginistan

Si presenta come leader di “Vilayat di Misoginistan”, un'organizzazione di cui non c'è traccia. Il suo nome era già apparso nelle mail minatorie alle tv europee in cui aveva rivendicato anche gli allarmi bomba sui voli. Il cognome richiama l’ex capo del Kgb, ma l’identità dell’autore resta un mistero

Si firma Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, l’autore della mail sul presunto allarme bomba ricevuta stamattina da centinaia di scuole italiane e da molti istituti in Irlanda e Scozia. Della sedicente organizzazione non risulta alcuna traccia, anche se “Misoginistan” sembrerebbe un riferimento non troppo velato al movimento ultranazionalista e misogino russo “Muzhskoye Gosudarstvo”, noto come Male State, cioè Stato maschile, a cui erano inizialmente attribuiti gli allarmi bomba sui voli e gli attacchi hacker ai supermercati della scorsa settimana. L’organizzazione aveva poi negato ogni coinvolgimento. La firma invece è ormai nota. È la stessa che compariva in calce ai messaggi minatori inviati negli scorsi giorni a diverse testate giornalistiche in Irlanda, Gran Bretagna e Bulgaria. Le mail, con oggetto «Messaggio all’Occidente», avevano raggiunto 18 testate. In quell’occasione l’autore aveva avvertito: «Questo è solo l’inizio», e aveva annunciato una nuova ondata di attentati contro i trasporti, dichiarando: «Faremo saltare in aria» aerei, navi da crociera, metropolitane e treni. In quei messaggi Andropov aveva inoltre rivendicato gli allarmi bomba che negli ultimi giorni hanno interessato decine di voli in Europa.

Chi è Mikhail Andropov

Nessuno sa chi si nasconda dietro Mikhail Andropov. Secondo Reuters, però, lo pseudonimo non sembrerebbe essere stato scelto a caso. Il cognome è lo stesso di Yuri Andropov, capo del Kgb e poi segretario generale del Partito comunista sovietico tra il 1982 e il 1984. L’oggetto delle mail inviate alle testate giornalistiche, «Messaggio all’Occidente», fa notare ancora Reuters, richiama il titolo di una sua biografia, Andropov: New Challenge to the West, pubblicata nel 1983. Per l’agenzia di stampa britannica potrebbe essere un indizio di un coinvolgimento russo o un tentativo di indirizzare i sospetti verso Mosca. Diversi funzionari europei sostengono infatti che gli allarmi siano espressione di una guerra ibrida contro i Paesi che sostengono Kiev, mentre il Cremlino nega ogni coinvolgimento. L’identità dell’autore, l’autenticità delle rivendicazioni e il legame effettivo tra le email e gli allarmi sui voli non sono stati verificati. Indagini sono in corso in diversi Paesi europei.