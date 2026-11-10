Trump molla Israele? «Senza di noi non esiste». Ma Albanese chiede di arrestarlo per Gaza

Il presidente: gli americani nutrono una forte avversione nei confronti di Tel Aviv. Il messaggio a Netanyahu su Eisenkot. E la conferenza stampa a l'Aja per il genocidio



Aveva cominciato il vicepresidente Jd Vance: in post su X sulle Midterm scriveva anche che gli Usa dovevano «cambiare» la loro relazione con Israele. Ora però è Donald Trump in persona a dirlo: «Gli americani non hanno gradito la guerra. Non hanno gradito il fatto che il prezzo della benzina sia salito e, incredibilmente, nutrono una forte avversione nei confronti di Israele». Nella sua prima intervista dopo il voto a 60 minutes di Cbs News il presidente dice anche che «Israele senza di noi non esisterebbe».

Trump e Israele

Il Fatto Quotidiano dice che il messaggio di Trump è rivolto in primo luogo a Benjamin Netanyahu. Mentre al suo interno viene incontro al messaggio delle Midterm. Il presidente riconosce che la guerra in Iran è causa della sconfitta dei repubblicani. Anche se si vanta di aver impedito che l’Iran disponesse del nucleare. Anche se persino l’intelligence Usa nega la decisione di Teheran di costruire la bomba. Mentre su Israele il cambio di rotta sembra più che altro sottostare all’opinione pubblica. Trump dice che è «fortemente avversato» dagli americani. Così Netanyahu deve ora fronteggiare un alt alle future strategie di guerra. Ma c’è anche un altro messaggio sotteso. Ed è l’alt alle manovre contro la formazione di un nuovo governo da parte di Gadi Eisenkot.

La brutta fine di Netanyahu

Infine, così Trump molla soprattutto l’ex premier. Che ora dovrà fronteggiare i processi per corruzione senza il sostegno Usa. In questo il presidente sembra adesso seguire la linea del suo ex consigliere Steve Bannon. Il quale ha detto in più occasioni che l’alleanza con Israele è malvista dal mondo Maga, vera base elettorale del presidente. Le conseguenze per il paese potrebbero essere grandi. Nell’ottobre 2024 l’ex direttore del Mossad, Zohar Palti, ha dichiarato al Washington Post: «Senza le armi Usa, Israele non può combattere».

Il dossier

Intanto domani 11 novembre a l’Aja è prevista una conferenza stampa per presentare un dossier sulla complicità Usa nei crimini di guerra e nel genocidio di cui è accusato il governo di Tel Aviv. Sarà presente il dottor Feroze Sidhwa, chirurgo statunitense, che ha lavorato nel 2024 e nel 2025 negli ospedali di Gaza, che ha già raccontato all’Onu i bombardamenti sul complesso medico Nasser, la folla di 220 persone con gravi traumi che arrivò in una sola mattina, il “danno deliberato e sistematico” inflitto dai militari israeliani a ospedali, medici e bambini.

Le sanzioni alla Cpi

E ancora: David McIntosh, già manager della Gaza Humanitarian Foundation che per un po’, sempre nel 2025, si incaricò della distribuzione degli aiuti, racconterà dei soldati israeliani che sparavano contro i palestinesi disarmati che cercavano di prendere i pacchi alimentari. La conferenza è organizzata da Taag, Taxpayer Alliance Against Genocide, un’associazione di contribuenti statunitensi che si batte contro le sanzioni imposte dall’amministrazione Trump alla stessa Cpi e alla relatrice Onu Francesca Albanese.

La relatrice Onu sarà alla conferenza stampa. E al Fatto dice: «È la prima volta che cittadini Usa organizzano un’iniziativa simile. Si va verso una democratizzazione della Cpi, che non giudica solo i Paesi del Sud del mondo ma in questi tre anni ha lavorato anche nei confronti delle grandi potenze». Taag annuncia «prove per richiedere mandati di arresto nei confronti di Trump, Rubio e altri alti funzionari Usa» per il «sostegno e favoreggiamento del genocidio a Gaza».



