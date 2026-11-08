La rissa sott’acqua alle Maldive: «Tre contro uno: così mi uccidete». Com’è nata la lite furibonda col turista – Il video

Il racconto di un istruttore subacqueo cinese che ha assistito alla colluttazione a 18 metri di profondità sul sito di Kuda Rah Thila. Cosa è successo tra una guida e un turista di un'altra imbarcazione impegnata in un'escursione

Una discussione tra sub nel sito di Kuda Rah Thila, nell’atollo di Ari Sud, è sfociata in uno scontro finito in un video diffuso sui social nei giorni scorsi. Come ricostruisce Mark Russell su DIVE Magazine, l’istruttore cinese Xiao Du, ospite con un amico di una barca della flotta Maldives Legend, sarebbe stato avvicinato da tre subacquei a circa 18 metri di profondità. Du ha spiegato allo Yangtse Evening News che il punto d’immersione «non era grande e c’era molta gente, quindi era un po’ affollato». Secondo il suo racconto, un uomo lo ha raggiunto da sotto, lo ha spinto e ha fatto dei gesti con le mani. Mentre si allontanava, ha colpito Du con le pinne, e l’istruttore le ha scostate con una spinta.

Come sarebbe degenerata la colluttazione sott’acqua

Sempre stando alla versione di Du, a quel punto un secondo uomo, che lui descrive come una guida subacquea, gli ha afferrato un braccio. L’istruttore ha cercato di colpirlo con le pinne, ma nella concitazione l’altro sub avrebbe provato a togliergli maschera ed erogatore. Si è poi unito un terzo subacqueo: «Erano tutti intorno a me, potevo solo usare moderazione», ha detto Du. Immersioni dal 2019, ha spiegato di essere riuscito a sottrarsi grazie alla formazione da istruttore. Una volta in superficie, lui e il compagno hanno chiesto conto del comportamento agli altri, e nel video si sentono gridare: «Così mi uccidete sott’acqua, siete in tre! Tre persone contro una sola è molto scorretto!».

L’indagine sulla rissa tra una guida e un ospite

In una nota, Maldives Legend ha riconosciuto l’episodio tra suoi ospiti e una guida di un’altra imbarcazione, la Infinity X, e ha affidato il caso alle autorità competenti. Il direttore vendite e marketing Ali Sujuaan Shafeeq ha poi spiegato in un aggiornamento sui social che, dalla verifica interna, lo scontro sarebbe iniziato tra la guida dell’altra barca e un ospite, e che solo dopo è intervenuto il team della flotta. La società ha sospeso una propria guida in attesa degli esiti, ribadendo una politica di «tolleranza zero» verso la violenza. La National Boating Association delle Maldive ha chiesto a polizia, ministero del Turismo e altre autorità «un’indagine approfondita, imparziale e trasparente», invitando a evitare conclusioni affrettate e accuse pubbliche. L’associazione ha aggiunto che le azioni di singoli non devono servire a screditare il settore né a far passare le Maldive per una destinazione poco sicura, senza però archiviare le preoccupazioni legittime sulla sicurezza.