Spari sulla folla nel centro di Cracovia: 5 morti e almeno 10 feriti, arrestato il presunto killer – Il video
Momenti di terrore nel cuore di Cracovia. Almeno cinque persone hanno perso la vita e almeno dieci sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta nei pressi della storica piazza del Mercato Principale (Rynek Główny).
Gli spari da un’auto in corsa
Stando alle prime ricostruzioni fornite dai media locali e dai vigili del fuoco, l’aggressore avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro i passanti muovendosi a bordo di un’automobile in corsa. La fuga dell’uomo è durata poco: le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e bloccato a meno di un’ora dall’attacco. Attualmente sottoposto a interrogatorio, il sospettato avrebbe dichiarato agli inquirenti di aver fatto fuoco a caso sulla folla, senza un bersaglio preciso.
Sulla vicenda è intervenuto il primo ministro polacco Donald Tusk, il quale ha confermato su X di essere in contatto costante con il Ministero dell’Interno e che la polizia sta conducendo serrate indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.