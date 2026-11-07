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Spari sulla folla nel centro di Cracovia: 5 morti e almeno 10 feriti, arrestato il presunto killer – Il video

07 Novembre 2026 - 16:32 Stefania Carboni
Il sospettato, fermato dagli agenti, avrebbe dichiarato di aver fatto fuoco a caso. Tutti gli aggiornamenti
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Momenti di terrore nel cuore di Cracovia. Almeno cinque persone hanno perso la vita e almeno dieci sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta nei pressi della storica piazza del Mercato Principale (Rynek Główny).

Gli spari da un’auto in corsa

Stando alle prime ricostruzioni fornite dai media locali e dai vigili del fuoco, l’aggressore avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro i passanti muovendosi a bordo di un’automobile in corsa. La fuga dell’uomo è durata poco: le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e bloccato a meno di un’ora dall’attacco. Attualmente sottoposto a interrogatorio, il sospettato avrebbe dichiarato agli inquirenti di aver fatto fuoco a caso sulla folla, senza un bersaglio preciso.

Sulla vicenda è intervenuto il primo ministro polacco Donald Tusk, il quale ha confermato su X di essere in contatto costante con il Ministero dell’Interno e che la polizia sta conducendo serrate indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

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