Stato Maschile: chi c’è dietro gli allarmi bomba sugli aerei e cosa c’entrano gli incel

Gli investigatori: «Sarà un'escalation». L'ipotesi della firma usata da altri e gli altri casi nell'ultimo mese. I canali Telegram e gli 80 mila iscritti in Russia. E il collegamento con la Wagner

Una mail partita dalla Colombia. Intestata a una donna che lavora nell’amministrazione di un’azienda sanitaria. Da lì è arrivata la minaccia ai voli che ha fermato sei aerei in Italia e altri in Europa. A firmarla i «Combattenti dello Stato Maschile», pronti a colpire «il vostro regime femminista». Ma il sospetto degli investigatori è che la firma possa essere stata utilizzata da altri. Il 19 ottobre scorso la mail che annunciava bombe in alcune scuole italiane e su un volo Ryanair per Gedda era firmata dal «Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica». Le scuole, gli asili, i tribunali, gli ospedali, i centri commerciali. Ieri gli aeroporti. E domani? «Sarà un’escalation», dicono gli investigatori.

Stato Maschile

«Siete tutti complici di un complotto criminale, vogliamo annientarvi per questo», c’era scritto in un italiano approssimativo, nella e-mail arrivata a una dipendente di Aviapartner, una delle tre società di handling che collabora con Aeroporti di Roma, e a una serie di colleghi proprio di Adr. Repubblica fa sapere che sui voli «Helsinki-Italia» e «Dublino-Italia» non c’era nulla. Il collegamento è con «Male State» («Muzhskoye gosudarstvo»), movimento russo estremista, ultranazionalista, razzista, omofobo e misogino fondato da Vladislav Pozdnyakov. Lui è stato condannato per incitamento all’odio contro le donne. La Russia ha dichiarato fuorilegge l’organizzazione nel 2021.

Gli incel

Il collegamento più intuitivo è con gli incel. La parola è un’abbreviazione dell’inglese involuntary celibate (“celibe involontario”). Indica una persona che si trova nell’impossibilità di avere rapporti affettivi o sessuali. Il concetto è nato alla fine degli anni Novanta e con il tempo si è trasformato in una sottocultura quasi esclusivamente maschile e radicata nel web.

La firma usata da altri

Ma il sospetto è che la firma sia stata usata da altri. Oltre a quelle di ottobre, anche la mail che ha fermato un volo Ryanair diretto a Roma era firmata dai «militanti della provincia di Neviansk» (Russia siberiana). Il Corriere spiega che gli allarmi vengono mandati attraverso caselle di posta elettronica hackerate. La pista principale dei falsi allarmi porta alla Russia. Intanto ogni minaccia deve essere considerata credibile: «Non possiamo fare il gioco dell’al lupo, al lupo», spiega un investigatore dell’Antiterrorismo.

Evgheny Prigozhin

La Stampa parla anche di sei canali Telegram e un numero di iscritti tra i 60 e gli 80 mila per i gruppi redivivi di Stato Maschile. Sono diventati feroci sostenitori dell’invasione dell’Ucraina, che salutarono così, sul canale del gruppo: «La vittoria è con noi, gli ucraini sono sotto di noi», «Il cielo è sopra di noi, avanti, fratelli russi». Alcuni dei gestori come Vladimir Ivanov lavoravano con Evgheny Prigozhin, il fondatore del Gruppo Wagner ma anche della troll factory di San Pietroburgo, o collegate a “Tsargrad”, l’impero mediatico dell’oligarca ortodosso (e putiniano) Konstantin Malofeeev.