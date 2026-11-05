Allarmi bomba sui voli in Europa: dirottati tre aerei, due diretti a Roma. Si alzano i caccia. L’allerta dopo una mail in italiano – La diretta
Nuova ondata di allarmi bomba nei cieli europei, con diversi voli costretti a cambiare rotta o ad atterrare scortati. Un aereo Finnair partito da Helsinki e diretto a Roma è stato scortato a Fiumicino dai jet dell’Aeronautica Militare, dove è atterrato regolarmente. In altri due casi i voli sono stati dirottati: un Airbus A320 di Aer Lingus in volo da Dublino a Roma, con 157 persone a bordo, è atterrato in emergenza nella base militare francese di Évreux scortato da un caccia Rafale, mentre un Airbus A321 di Wizz Air decollato da Malpensa e diretto a Varsavia è stato fatto atterrare a Vienna. Una segnalazione sospetta ha riguardato anche un Boeing 737 Max della compagnia polacca Lot partito da Varsavia, atterrato regolarmente a Bruxelles. Secondo fonti investigative, l’allarme sui due voli diretti a Roma è partito da un’unica mail anonima scritta in italiano, arrivata nelle prime ore del mattino ad Aeroporti di Roma e ad altre società dello scalo.
I precedenti
Nei giorni scorsi una decina di voli in Europa erano già stati oggetto di allarmi bomba, tutti senza che, al termine delle ispezioni, venisse rinvenuto alcun dispositivo sospetto, secondo quanto riferito dalle autorità dei Paesi interessati. Almeno quattro collegamenti della compagnia Ryanair erano stati coinvolti, tra cui un altro volo Dublino-Roma, oltre ad alcuni aerei delle compagnie Sas, Lot e Wizz Air. Questi allarmi avevano comportato controlli di sicurezza, dirottamenti dei voli e brevi chiusure degli aeroporti. A Roma-Fiumicino, due aerei Ryanair erano stati sottoposti a operazioni di bonifica dopo una segnalazione anonima.
Gli allarmi in Europa
Un velivolo della compagnia Lot, partito da Londra-Heathrow, era stato dirottato martedì dall’aeroporto di Varsavia-Chopin a quello di Varsavia-Modlin. In Bulgaria, erano stati controllati anche due aerei in arrivo a Sofia. Secondo la polizia di frontiera, le segnalazioni che li riguardavano erano state inviate via e-mail al Ministero dell’Interno. Il giorno precedente, un volo Wizz Air in partenza da Londra-Luton e diretto a Sofia era stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Budapest, scortato da due caccia ungheresi.
Allarmi bomba su quattro aerei diretti a Praga: «Minacce poco credibili»
Quattro aerei diretti a Praga sono stati oggetto di minacce relative alla presenza di ordigni esplosivi a bordo. Lo ha reso noto la polizia ceca, precisando di giudicare «bassa la credibilità delle minacce». «Non sottovalutiamo tuttavia la minaccia, per questo sono state attivate tutte le misure di sicurezza necessarie, cercando di ridurre al minimo l’impatto sui passeggeri e sulle operazioni aeroportuali», ha spiegato la polizia su X. Le autorità si stanno preparando all’atterraggio dei quattro velivoli in collaborazione con l’aeroporto di Praga. Dopo l’atterraggio, tutti gli aerei saranno sottoposti a controlli degli artificieri.
Allarme bomba in Bulgaria su tre aerei, atterrati a Sofia e Plovdiv
Tre aerei sono stati interessati da allarmi bomba in Bulgaria, facendo scattare procedure di sicurezza negli aeroporti di Sofia e Plovdiv. Lo riferiscono i media bulgari, citando il ministero dell’Interno. Due voli provenienti da Copenaghen e Madrid sono atterrati all’aeroporto Vasil Levski di Sofia, dove le autorità hanno avviato i controlli su passeggeri ed equipaggi. Un terzo proveniente da Londra è atterrato a Plovdiv. Al momento non sono stati segnalati oggetti pericolosi a bordo degli aeromobili. Le autorità stanno conducendo verifiche per risalire all’origine delle minacce. Rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti.
Allarme bomba su voli da Helsinki e Dublino scattato da una mail in italiano
E’ scattato da un’unica mail anonima l’allarme bomba sui voli Helsinki-Roma e Dublino-Roma. Lo si apprende da fonti investigative. Il messaggio di posta elettronica, scritto in italiano, è arrivato nelle prime ore del mattino agli indirizzi di Adr e di altre società dello scalo romano. Sono in corso indagini della polizia postale e della polaria per far luce sulla vicenda. Nell’oggetto era indicato «segnalazione minaccia». Anche nei giorni scorsi delle mail in italiano avevano annunciato la presenza di ordigni su due voli Ryanair in arrivo nella Capitale.
Media: «Segnalazione sospetta su volo Varsavia-Bruxelles, poi atterraggio regolare»
Un Boeing 737 Max della compagnia polacca Lot, proveniente da Varsavia, è atterrato regolarmente a Bruxelles dopo una «segnalazione sospetta» esaminata dalla polizia belga. Lo riferisce Belga. Sulla base delle verifiche delle autorità, non è stato necessario adottare misure di sicurezza supplementari. «Siamo stati informati di una segnalazione sospetta riguardante un volo diretto all’aeroporto di Bruxelles», ha dichiarato la portavoce dello scalo. L’aereo, decollato alle 7.45 dall’aeroporto Chopin di Varsavia, è atterrato a Zaventem alle 9.31.
Volo Dublino-Roma atterrato in Francia, squadre di artificieri attendono di intervenire a bordo
Secondo fonti citate da Le Figaro, a bordo dell’aereo della compagnia irlandese Air Lingus si trovano 151 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. L’aereo, dopo l’allerta che ha spinto il comandante a tornare indietro e a compiere diversi giri sul nord della Francia prima di atterrare, era scortato da un caccia “Rafale” francese. L’Airbus A320 si è posato sulla pista della base militare di Evreux-Fauville, con passeggeri e membri dell’equipaggio in sicurezza. Le squadre di artificieri sono già in attesa di intervenire a bordo del velivolo.
Allarme bomba sul volo Wizz Air Milano - Varsavia, le dichiarazioni della compagnia
«Wizz Air conferma che il volo odierno Milano Malpensa-Varsavia (W4 6387) è stato dirottato a Vienna a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo. Il dirottamento è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio», si legge in una nota della compagnia ungherese.
«Wizz Air sta collaborando pienamente con le autorità competenti e sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e membri dell’equipaggio continuano a rappresentare la nostra assoluta priorità», conclude la nota.
Allarme bomba su volo Helsinki-Roma, caccia italiani lo scortano a Fiumicino
A seguito di segnalazioni anonime per un presunto allarme bomba a bordo del volo Finnair da Helsinki, destinato e regolarmente atterrato all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 9:30 scortato da jet dell’Aeronautica Militare, sono state attivate e tutt’ora in corso questa mattina le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia. Le operazioni di controllo, secondo quanto si è appreso da fonti aeroportuali, si stanno svolgendo con regolarità e senza impatti sull’operatività dello scalo.
Allerta bomba su volo Dublino-Roma, l'aereo con 151 passeggeri atterrato in Francia
L’Airbus A320 di Air Lingus partito questa mattina da Dublino con 151 passeggeri e diretto a Roma, si è posato sulla pista della base aerea militare di Evreux-Fauville, in Normandia, nel nord della Francia, dopo un allarme bomba. Lo si è appreso da fonti informate.
Allarme bomba su aereo Wizz Air decollato da Malpensa e dirottato a Vienna
E’ atterrato all’aeroporto di Vienna un Airbus A321 della compagnia Wizz Air decollato alle 7 dall’aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi diretto a Varsavia e poi dirottato nella capitale austriaca «a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo», come ha precisato la stessa compagnia aerea.
Allerta bomba su volo Dublino-Roma, caccia francesi scortano l'aereo
L’aviazione militare francese ha fatto sapere che i suoi caccia si sono levati in volo «per intercettare l’aereo di linea in seguito ad un sospetto di allarme bomba». «L’aereo è dirottato e scortato su Evreux», ha aggiunto la fonte.
Volo da Dublino a Roma dirottato verso aeroporto francese per allarme bomba
Un Airbus A320 in volo da Dublino a Roma è stato dirottato verso l’aeroporto francese di Évreux a causa di un allarme bomba. Lo ha riferito il governo francese
«Seguiamo la situazione in tempo reale come prevedono le procedure», ha fatto sapere Matignon, sede del governo francese, dopo l’annuncio che l’aereo – della linea irlandese Air Lingus, con arrivo previsto a Roma alle 10:30 – si dirigerebbe verso la base aerea di Evreux nel nord della Francia. Secondo Flightradar24, sito che consente di seguire in tempo reale gli aerei, l’apparecchio (volo EI402) non è ancora atterrato ma l’arrivo sarebbe imminente. Una decina di voli in Europa sono stati presi di mira da falsi allarmi bomba in settimana, 4 di queste allerte riguardavano voli Ryanair: uno da Manchester a Murcia, in Spagna, un Lisbona-Roma, un Dublino-Roma e un Dublino-Sofia.