Allarmi bomba sui voli in Europa: dirottati tre aerei, due diretti a Roma. Si alzano i caccia. L’allerta dopo una mail in italiano – La diretta

Almeno 12 allarmi bomba nei cieli d'Europa: quali sono le rotte interessate. Tutti gli aggiornamenti

Nuova ondata di allarmi bomba nei cieli europei, con diversi voli costretti a cambiare rotta o ad atterrare scortati. Un aereo Finnair partito da Helsinki e diretto a Roma è stato scortato a Fiumicino dai jet dell’Aeronautica Militare, dove è atterrato regolarmente. In altri due casi i voli sono stati dirottati: un Airbus A320 di Aer Lingus in volo da Dublino a Roma, con 157 persone a bordo, è atterrato in emergenza nella base militare francese di Évreux scortato da un caccia Rafale, mentre un Airbus A321 di Wizz Air decollato da Malpensa e diretto a Varsavia è stato fatto atterrare a Vienna. Una segnalazione sospetta ha riguardato anche un Boeing 737 Max della compagnia polacca Lot partito da Varsavia, atterrato regolarmente a Bruxelles. Secondo fonti investigative, l’allarme sui due voli diretti a Roma è partito da un’unica mail anonima scritta in italiano, arrivata nelle prime ore del mattino ad Aeroporti di Roma e ad altre società dello scalo.

I precedenti

Nei giorni scorsi una decina di voli in Europa erano già stati oggetto di allarmi bomba, tutti senza che, al termine delle ispezioni, venisse rinvenuto alcun dispositivo sospetto, secondo quanto riferito dalle autorità dei Paesi interessati. Almeno quattro collegamenti della compagnia Ryanair erano stati coinvolti, tra cui un altro volo Dublino-Roma, oltre ad alcuni aerei delle compagnie Sas, Lot e Wizz Air. Questi allarmi avevano comportato controlli di sicurezza, dirottamenti dei voli e brevi chiusure degli aeroporti. A Roma-Fiumicino, due aerei Ryanair erano stati sottoposti a operazioni di bonifica dopo una segnalazione anonima.

Gli allarmi in Europa

Un velivolo della compagnia Lot, partito da Londra-Heathrow, era stato dirottato martedì dall’aeroporto di Varsavia-Chopin a quello di Varsavia-Modlin. In Bulgaria, erano stati controllati anche due aerei in arrivo a Sofia. Secondo la polizia di frontiera, le segnalazioni che li riguardavano erano state inviate via e-mail al Ministero dell’Interno. Il giorno precedente, un volo Wizz Air in partenza da Londra-Luton e diretto a Sofia era stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Budapest, scortato da due caccia ungheresi.