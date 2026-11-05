Israele, i partiti arabi indicano Eisenkot premier, alta tensione Herzog-Ben Gvir. E a palazzo spunta pure Tony Blair – La diretta

Le consultazioni in Israele per provare a formare un governo dopo le elezioni: attesa per le decisioni del capo dello Stato. Tutti gli aggiornamenti

Benjamin Netanyahu o Gadi Eisenkot? A chi darà l’incarico di governo il presidente israeliano Isaac Herzog? E che maggioranza ne può uscire fuori? I risultati delle elezioni svoltesi martedì 27 ottobre si prestano a letture diverse, ciascuno dei contendenti reclama almeno in parte la vittoria. Nel mezzo lui, il 66enne laburista che da luglio 2021 è capo dello Stato. Ricevuti i risultati ufficiali delle elezioni e la lista dei nuovi eletti alla Knesset, Herzog ha aperto mercoledì le consultazioni, iniziando dai partiti minori. Oggi si svolgono i colloqui con i partiti che hanno preso più voti: nel tardo pomeriggio Herzog vedrà proprio i due contendenti alla poltrona di primo ministro, poi farà le sua valutazioni su chi abbia le maggiori chance di trovare una maggioranza nel nuovo Parlamento, tenendo conto delle indicazioni ricevute dai diversi partiti. L’incaricato, secondo la normativa israeliana, avrà un mandato esplorativo fino a 28 giorni, prorogabile se necessario per altri 14 al massimo.

I risultati del voto e il dilemma sul nuovo governo

Dalle elezioni del 27 ottobre la coalizione di destra che ha governato Israele negli ultimi quattro anni è uscita ridimensionata: con 53 seggi ha perso la maggioranza (almeno 61), ma Netanyahu è riuscito a confermare il suo Likud primo partito del Paese (27 seggi). I suoi alleati oltranzisti Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich hanno entrambi perso consensi, con 7 e 6 seggi rispettivamente. 13 seggi nel complesso hanno ottenuto pure due i partiti che rappresentano gli ultra-ortodossi (Shas e Ebraismo della Torà Unito). Sul fronte opposto, il blocco «del cambiamento» ha ottenuto nel complesso 48 seggi: 21 li ha presi il nuovo partito Yashar di Gadi Eisenkot, 12 la lista comune messa in piedi da Yair Lapid e Naftali Bennett, 8 i Democratici di Yair Golan, 7 la destra laica di Avigdor Liberman. L’exploit più rilevante, come noto, è stato quello dei partiti arabi, che hanno ottenuto insieme 19 seggi. Se il blocco anti-Netanyahu vi si alleasse, avrebbe la maggioranza. Ma i partiti di quel fronte sono divisi sull’opportunità di farlo. Così come escludono a priori di entrare in un governo di larghe intese guidato dall’«eterno» Netanyahu, opzione che lui stesso caldeggia. L’ultima opzione, per lo meno in teoria, per evitare lo stallo e il ritorno alle urne potrebbe essere un’alleanza tra il blocco di Eisenkot e i partiti ultra-ortodossi.

In copertina: Il presidente di Israele Isaac Herzog riceve il capo del partito Ra’am Mansour Abbas