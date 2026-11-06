Nuovi allarmi bomba, coinvolti due voli da e per Roma: uno atterrato a Lisbona, l’altro deviato a Venezia

L'allerta di un agente delle forze dell'ordine per il primo volo: le autorità valutano la credibilità della minaccia. L’altro Wizz Air deviato sul capoluogo veneto da una chiamata anonima: cosa succede

Due allarmi bomba hanno fatto scattare le procedure di sicurezza negli aeroporti europei. Coinvolti un volo Ryanair proveniente da Roma e atterrato a Lisbona e un Wizz Air partito da Praga e diretto nella Capitale, poi dirottato a Venezia. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina all’aeroporto Humberto Delgado nella capitale portoghese. L’allarme, riferisce Cnn Portugal, è stato segnalato alla Polizia di Pubblica Sicurezza attraverso una telefonata di un agente delle forze dell’ordine, la cui identità è stata verificata dalla Polizia Giudiziaria. Sono in corso gli accertamenti per verificare la credibilità della minaccia.

Volo Wizz Air dirottato a Venezia

Il secondo allarme ha riguardato un volo Wizz Air Praga-Roma. Una telefonata anonima alla torre di controllo di Fiumicino ha segnalato la possibile presenza di un ordigno a bordo. L’aereo, atteso a Roma alle 11, è stato dirottato a Venezia, dove sono scattate le operazioni di bonifica da parte della polizia.

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