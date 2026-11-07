Allarmi bomba sui voli, l’indagine degli 007 europei: «Perché la pista russa è la più probabile» – La diretta

I funzionari europei avvertono tuttavia che la strada verso un'attribuzione concreta delle responsabilità sui falsi allarmi bomba è ancora lunga e che potrebbe non essere possibile arrivare a una conclusione definitiva. Gli elementi che fanno sospettare i gruppi vicini al Cremlino

Le agenzie di sicurezza europee stanno verificando se le minacce di bomba contro decine di voli europei arrivino dalla Russia. Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari dell’intelligence impegnati in un’indagine transfrontaliera: per alcuni l’origine russa è la più probabile, per movente, modalità operative, precedenti e primi indizi. L’ipotesi è che dietro ci siano attivisti filo-Cremlino o gruppi hacker. Una minaccia inviata all’aeroporto di Fiumicino era stata attribuita al gruppo sciovinista Male State, ma il fondatore Vladislav Pozdnyakov nega ogni coinvolgimento. Secondo il responsabile della sicurezza degli scali lituani, Vidas Ksanas, il gruppo, o chi dice di rappresentarlo, aveva già mandato minacce agli aeroporti del Paese. Nel 2023 oltre 1.500 falsi allarmi colpirono scuole e asili in Lituania: Vilnius parlò di un «attore statale», mentre l’intelligence indicò attivisti russi, probabilmente incoraggiati dal Cremlino.

Secondo Eurocontrol, i voli interessati sono 35 in tre giornate, tra lo 0,026% e lo 0,049% del traffico, senza impatto sui ritardi. Secondo il Financial Times la strada verso un’attribuzione è lunga e potrebbe non esserci una conclusione definitiva: anche con attivisti filo-Cremlino, andrebbe stabilito se i servizi russi abbiano diretto, incoraggiato o autorizzato le operazioni. Per gli investigatori i responsabili non sarebbero per ora una minaccia reale per l’aviazione. Le email arrivano da account anonimi e aree diverse, una in Colombia, e molti messaggi sono nella lingua dei destinatari. Ai media irlandesi gli autori hanno scritto di aver «sperimentato il multithreading» e di aver reclutato residenti europei.