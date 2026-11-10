L’Ue chiede ai cittadini di fare scorta di acqua, cibo e contanti: il piano d’emergenza (anche in Italia)

Il documento arrivato a Palazzo Chigi e trasmesso alla Camera: il vademecum con le istruzioni (non vincolanti) per sopravvivere 3 giorni in caso di crisi climatica, tecnologica o geopolitica. I consigli: uno zaino con torce e power bank per cellulari. E la preparazione degli animali da compagnia

Resistere per tre giorni. Con scorte di acqua, cibo in scatola, torce e contanti. Dopo il Regno Unito e la Francia anche l’Unione Europea offre un piano di emergenza per i rischi da crisi climatica, dipendenza tecnologica e stati ostili. Proprio mentre le parole guerra ibrida e guerra cognitiva rimbalzano ai piani alti delle istituzioni italiane. E mentre anche altri paesi consigliano kit di sopravvivenza in caso di attacchi hacker e crisi prolungate. Si muovono anche Paesi Bassi, Svezia e Stati Uniti.

Il piano d’emergenza dell’Ue per i cittadini

Il documento con il piano d’emergenza dell’Ue per i cittadini è arrivato nei giorni scorsi a Palazzo Chigi. Il Messaggero spiega che così Bruxelles invita il governo Meloni a dare ai cittadini gli strumenti per resistere 72 ore. Hadja Lahbib, commissaria europea per l’Uguaglianza, la Preparazione e la Gestione delle Crisi ha firmato il vademecum che la scorsa settimana il ministro degli Affari Europei Tommaso Foti ha inviato alla Commissione Affari costituzionali della Camera. Le istruzioni non sono vincolanti. E il manuale europeo nasce prima degli attacchi ai frigo dei supermercati e degli allarmi-bomba sugli aerei.

La Strategia per l’Unione della preparazione

Nel marzo 2025 è stata pubblicata la Strategia per l’Unione in materia di preparazione, che «copre sia le minacce naturali che quelle provocate dall’uomo, incluse le crisi ibride, informatiche e militari» e «coinvolge i livelli locali, regionali, nazionali ed europei, oltre a settore privato e cittadini». L’attenzione maggiore è sulle calamità naturali. Ma Lahbib non esclude altre emergenze: «L’Unione europea fa i conti con uno scenario di rischio sempre più complesso, definito da nuove faglie geopolitiche, dal cambiamento climatico, dalla rapida innovazione tecnologica e dalle pressioni sulla resilienza democratica e la coesione sociale».

La campagna di informazione

L’Ue parte dalla campagna di informazione, che suggerisce di attuare tramite pubblicità, incontri nelle scuole e testimonial noti. I tecnici manifestano come prima necessità quella delle scorte di cibo. Che deve essere possibile conservare a temperatura ambiente e che richieda poca acqua per la preparazione e nessun riscaldamento. Che sia insomma «mangiabile con una preparazione snella o inesistente». Si passa poi all’acqua: «Solo per bere, cucinare cose basiche e per l’igiene». Poi ci sono le «medicine e materiale di primo soccorso, rifornimenti per l’igiene personale, incluse soluzioni per l’uso del gabinetto e per la gestione della spazzatura». L’Ue consiglia di avere anche denaro contante, «incluse banconote di piccola taglia e monete per acquisti essenziali per la casa».

Lo zaino, le torce, le power bank

Insieme servono uno zaino con torce e power bank per cellulari. Anche di vecchio modello, visto che gli smartphone potrebbero essere oggetto di attacchi. L’Ue chiede di «preparare» anche «gli animali da compagnia». Infine, se la famiglia non basta, spiega l’Ue al suo interno, si può sempre cercare «a preparedness buddy».

Be Ready

Il Corriere della Sera invece riepiloga gli altri piani nazionali per le emergenze. A partire dal Be Ready britannico. Che richiede di prepararsi per tre giorni «senza elettricità, acqua o collegamenti telefonici». Il Cabinet Office invita le famiglie a preparare scorte per 72 ore, nel caso un attacco alle infrastrutture dovesse rendere difficile ricevere aiuti. La lista comprende 9 litri d’acqua a persona, alimenti da consumare senza cottura, torcia, radio a batterie o a dinamo, medicinali e un power bank, utile anche per dispositivi medici compatibili. Anche il governo britannico raccomanda contanti per affrontare eventuali interruzioni dei pagamenti elettronici e dei bancomat. Il Priority Services Register, che permette alle società di energia e acqua di identificare chi necessita di maggiore assistenza.

Tous Responsables

La Francia ha invece il piano Tous Responsables, pubblicato nel 2025 e aggiornato nel 2026. Il kit di 72 ore deve pensare anche alle interruzioni di elettricità. Tra gli oggetti consigliati: una radio a pile, sei litri d’acqua a persona, medicinali e copie delle prescrizioni, contanti nel caso non funzionino i bancomat e il doppione delle chiavi di casa. I prefetti coordineranno soccorsi ed evacuazioni. Mentre il modulo Pims contiene i rischi, i numeri d’emergenza e i luoghi sicuri.

Il piano Usa

Il piano Usa parte dal «Fortress America», programma per mantenere le basi operative anche se un cyberattacco o un sabotaggio mettesse fuori uso la rete elettrica civile. Con 5 pilastri: indipendenza energetica; sicurezza delle filiere industriali e degli approvvigionamenti; riserve strategiche di carburante, munizioni e medicinali; protezione fisica e informatica delle installazioni e infine sicurezza delle comunicazioni satellitari e via radiofrequenze.

«Denk vooruit»

La campagna «Denk vooruit» del governo dei Paesi Bassi descrive molti scenari, tra cui quello di un cyberattacco alle banche che potrebbe bloccare carte di credito e bancomat. Oltre a sabotaggi alla rete elettrica, alle telecomunicazioni e alle infrastrutture digitali. Tra novembre 2025 e gennaio 2026 oltre 8,5 milioni di famiglie hanno ricevuto un opuscolo per prepararsi a 72 ore senza servizi essenziali. Sul denaro: tenere a disposizione 70 euro in contanti per adulto e 30 per bambino, preferibilmente in banconote di piccolo taglio e monete. Servono anche 3 litri d’acqua al giorno a persona, alimenti, radio e power bank. Il manuale invita a preparare un piano familiare e a organizzarsi con i vicini.

La Svezia

Infine, la Svezia. Il manuale «In caso di crisi o di guerra» distribuito nel novembre 2024 a oltre 5 milioni di famiglie svedesi parla di sabotaggi, cyberattacchi, disinformazione e conflitti militari, oltre a eventi climatici estremi. Anche qui si chiede di fare scorta di cibo, acqua, medicinali e radio a batterie. E poi i contanti: è consigliato di tenere in casa mille corone in contanti (circa 90 euro) per adulto, oltre a diverse modalità di pagamento. Per chi segue terapie continuative serve una scorta di medicinali di un mese.