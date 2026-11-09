Legge un romanzo di 700 pagine e ci ritrova la sua vita privata, dal sesso ai problemi con la figlia: una professoressa fa causa e vince

Nel libro la docente aveva trovato riferimenti alla sua vita privata, ai suoi rapporti familiari e al suo lavoro. Il tribunale ha accolto il ricorso: «Dettagli privi di interesse sociale»

Un nome molto simile al suo, lo stesso lavoro, perfino alcuni riferimenti alle case di proprietà. Poi i dettagli più intimi, dalle preferenze sessuali al presunto abuso di alcol, fino ai problemi nel rapporto con la figlia. Una professoressa universitaria di Firenze si è riconosciuta in uno dei personaggi del romanzo La vita su altri pianeti e ha deciso di rivolgersi al tribunale per impedirne la distribuzione. Il giudice, come ha raccontato il quotidiano La Nazione, le ha dato ragione, ordinando il blocco della diffusione del libro. L’autore dovrà inoltre rimborsarle circa 10mila euro di spese legali.

I dettagli della vita privata finiti nel romanzo

Il libro conta oltre 700 pagine, ma è soprattutto il capitolo 49 ad aver spinto la docente a rivolgersi alla giustizia. Secondo il ricorso, il personaggio descritto dall’autore sarebbe facilmente riconducibile alla donna. Non soltanto per la somiglianza del nome, ma anche per una serie di elementi biografici: la provenienza da una piccola cittadina della Frisia, il lavoro in un dipartimento di economia e alcuni riferimenti geografici alle abitazioni.

A preoccuparla, però, sarebbero stati soprattutto i passaggi dedicati alla sfera personale. Nel romanzo compaiono riferimenti alle preferenze sessuali del personaggio, a un presunto abuso di sostanze alcoliche e a difficoltà nella relazione con la figlia. Informazioni che, secondo la professoressa, la renderebbero riconoscibile e sarebbero state pubblicate senza il suo consenso.

La decisione del giudice: «La vita privata non è di interesse pubblico»

La quarta sezione civile del tribunale di Firenze ha accolto il ricorso della docente, assistita dall’avvocato Marco Ricci. Il giudice Massimiliano Sturiale ha respinto anche la successiva impugnazione presentata dall’autore. Al centro della decisione c’è il confine tra la libertà di espressione e il diritto alla riservatezza. Secondo Sturiale, la diffusione del romanzo rischia di compromettere i diritti fondamentali della professoressa, esponendola a un danno grave e irreparabile per l’onore e la reputazione.

Il giudice richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che riconosce alla stampa un ruolo fondamentale nelle società democratiche. Una tutela particolarmente forte quando le informazioni divulgate contribuiscono al dibattito pubblico. Nel caso della docente, però, questo presupposto non sussisterebbe: la donna non ricopre un ruolo pubblico e i dettagli raccontati nel libro riguardano esclusivamente la sua sfera personale, senza alcun interesse sociale.

Il libro ritirato dal commercio e le spese legali

Dopo la decisione del tribunale, la casa editrice ha interrotto la distribuzione del romanzo e ritirato dal commercio le copie disponibili. Sono state bloccate anche le ristampe, sia cartacee sia digitali. Per poter pubblicare nuovamente l’opera, l’autore dovrà eliminare ogni riferimento alle vicende personali della professoressa. Lo scrittore è stato inoltre condannato a rimborsare alla donna circa 10mila euro di spese legali.